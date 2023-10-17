شولتز: امنیت اسراییل برای آلمان بسیار مهم است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسراییل، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان امروز سه شنبه در تل آویو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اشغالگران قدس ادعا کرد که برلین همیشه در کنار رژیم صهیونیستی خواهد بود.

صدراعظم آلمان در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: همانطور که هفته گذشته در «بوندستاگ» (Bundestag؛ پارلمان آلمان) گفتم، در شرایط سخت، آلمان تنها یک جایگاه دارد و آن هم در کنار (رژیم) اسرائیل است.

«اولاف شولتز» مدعی شد که امنیت رژیم صهیونیستی و شهروندانش برای آلمان بسیار مهم است!

این مقام آلمان در این ارتباط اضافه کرد: گفتن این نکته امروز اینجا در این دوران سخت در اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) بسیار مهم است: تاریخ آلمان ما را ملزم به حفظ امنیت و موجودیت (رژیم جعلی) اسرائیل می کندو

وی بدون اشاره به ادامه ارتکاب جنایت های بی شمار علیه مردم مظلوم فلسطین از سوی غاصبان اشغالگر، مدعی شد که برلین به تلاش‌ های خود برای بهبود اوضاع انسانی در غزه ادامه خواهد داد!

شولتز ادعا کرد که دولت آلمان تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا از هرگونه تشدید تنش در غزه جلوگیری کند!

امروز سه‌شنبه در یازدهمین روز پس از عملیات بزرگ و غافلگیرانه «طوفان الاقصی» مقاومت فلسطین و آغاز جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه، آمریکا، انگلیس و فرانسه مانع تصویب قطعنامه روسیه برای برقراری آتش‌بس موقت و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه شدند و همچنین رسانه‌های صهیونیستی از سفر غیرمنتظره فرمانده نیروهای تروریست آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) به تل‌آویو خبردادند.