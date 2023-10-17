۳۰ فصل مرمت بر روی آثار تاریخی لرستان انجام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهاروند امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال، به‌منظور مرمت آثار تاریخی لرستان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۰ فصل مرمت بر روی آثار تاریخی استان، انجام شده است.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، ادامه داد: باتوجه‌به ظرفیت بالای آثار تاریخی در لرستان و میزان اعتبارات تخصیص‌یافته، سالانه ۴۰ فصل مرمت در سطح استان انجام می‌گیرد.

بهاروند با بیان اینکه این مرمت‌ها، غالباً شامل مرمت‌های اضطراری و در راستای رفع خطر در آثار و بناهای تاریخی هستند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون مرمت بناهایی همچون خانه «بهرامی»، خانه «رحیمی»، خانه «آخوندابو»، کاروان‌سرای «گوشه»، مدرسه «حجتیه»، پل «کلهر»، پل «کشکان» و امامزاده «قاسم» ازنا در سطح استان صورت‌گرفته است.

وی اضافه کرد: باتوجه‌به تعدد بناهای ثبت ملی شده در استان و ویژگی بناهای تاریخی که نیازمند حفاظت و مرمت سالانه هستند، در این حوزه نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر و توجه ویژه دستگاه‌های مرتبط هستیم.