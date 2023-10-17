دولت ونزوئلا و مخالفان درباره ازسرگیری گفتگوها به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، دولت ونزوئلا و مخالفان این کشور امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ ای مشترک اعلام کردند که قصد دارند گفتگوهای خود را بار دیگر ازسر بگیرند.

در این بیانیه مشترک، دو طرف تاکید کردند که مذاکرات تسهیل شده توسط نروژ در «باربادوس» و با مشارکت ایالات متحده بار دیگر آغاز می‌ شود.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور در همین رابطه در سخنرانی هفتگی خود در تلویزیون کشورش گفت که دولت وی در آستانه آغاز دور جدیدی از امضای توافق‌ نامه‌ ها با مخالفان قرار دارد.

رئیس جمهور ونزوئلا در این رابطه افزود: ما در آستانه توافقات سودمندی برای کشور هستیم و می‌ توانم بگویم که این توافقات برای صلح و همچنین برای انتخابات آینده بسیار مفید خواهد بود.

بر اساس اعلام این رسانه، آمریکا هم از اعلام مذاکرات جدید استقبال و ادعا کرد که این کشور به همراه شرکای خود به تلاش‌ هایش برای متحد کردن جامعه‌ بین‌ المللی در حمایت از روند مذاکرات در ونزوئلا ادامه خواهد داد!

ادعا شده است که مخالفان دولت ونزوئلا خواهان دریافت تضمین برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سال آینده هستند!