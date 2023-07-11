به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز ترند دیتِیل، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی از محدود بودن مجوز آمریکا برای فروش گاز مایع به کاراکاس انتقاد کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا مجوز صادر شده از سوی توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) مبنی بر صدور مجوز صادرات گاز مایع به این کشور به مدت یک سال را زیر سوال برد و آن را تلاشی جدید برای استعمار علیه کشورش دانست.

نیکلاس مادورو در این ارتباط اضافه کرد: اگر به هر محصولی نیاز داریم که از نفت گرفته شده باشد، چگونه است که ایالات متحده می گوید من به ونزوئلا اجازه خرید آن را به مدت یک سال می دهم؟ این دیگر چه شرایطی است؟ به همین دلیل است که ما باید از شر این تحریم‌ ها خلاص شویم و ونزوئلا مجدداً استقلال مطلق خود را از هرگونه الزام و اجبار یا هرگونه قصد استعمار به دست آورد.

وی در این خصوص اضافه کرد که از آزادی تجارت و آزادی اقتصادی «مطلق» کشورش که با بیش از ۹۰۰ تحریم اعمال شده از سوی ایالات متحده مواجه است، حمایت می کند.

کاراکاس پیشتر اعلام کرده بود که بیش از ۹۰۰ اقدام قهری آمریکا علیه ونزوئلا موجب کاهش ۹۹ درصدی درآمد این کشور شده است.

دفتر کنترل دارایی‌ های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا پیشتر اعلام کرد: تمامی معاملات مربوط به صادرات یا صادرات مجدد، مستقیم یا غیرمستقیم گاز مایع به ونزوئلا که شامل دولت ونزوئلا، شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) یا هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک PDVSA با بهره ۵۰ درصد یا بیشتر است، تا ۱۰ ماه جولای سال ۲۰۲۴ مجاز است.

شرکت دولتی نفت ونزوئلا، بیش از ۶ سال است که با تحریم‌ های اعمال شده توسط آمریکا مواجه است.