‌خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «ال‌نینو» یکی از چرخه‌های مشهور آب‌وهوایی جهان است که هر ۲ تا ۷ سال یک‌بار باعث ایجاد ناهنجاری‌های بزرگی در آب‌وهوای سراسر سیاره زمین می‌شود از جمله این ناهنجاری‌ها می‌توان به سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی و قحطی اشاره کرد.

«ال‌نینو» در راه است

احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، گفته است: تحقیقات آماری نشان داده است که معمولاً با رویداد «ال‌نینو» بارش تجمعی پاییزی در ایران در شرایط نرمال و فراتر از نرمال است و برعکس در شرایط «لانینا» در غالب استان‌های کشور جمع بارش‌های پاییزی به کمتر از نرمال گرایش دارد.

وی افزود: در سه سال اخیر تا انتهای سال ١٤٠١ شرایط «لانینای» متوسط در محدوده استوایی اقیانوس آرام حاکم بود که بارش‌های پاییزی کشور در این سه سال شدیداً کمتر از نرمال بود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: امسال شرایط دور پیوند نوسان جنوبی موسوم به انسو خاص است و بر خلاف گذشته، این شاخص پس از پایان فاز لانینا، وارد فاز خنثی نشد و مستقیم وارد فاز «ال‌نینو» شده است.

وظیفه خاطرنشان کرد: پاییز و زمستان امسال با احتمال قوی با رویداد «ال‌نینو» متوسط مواجه خواهیم بود که در صورت همراهی سایر عوامل مؤثر، انتظار می‌رود بارش تجمعی مناطق مختلف کشور در پاییز و نیمه اول زمستان امسال، به‌خصوص در نیمه غربی به مقدار نرمال و بیشتر از نرمال برسد.

«ال‌نینو» از اقیانوس آرام می‌آید!

به گفته مدیرکل هواشناسی لرستان، چنین شرایطی هم برای آسمان استان در پاییز و زمستان امسال پیش‌بینی‌شده است، «بهروز مرادپور» دراین‌رابطه، اظهار داشت: «ال‌نینو» و «لانینو» دو پدیده‌ای اقلیمی هستند که در نواحی استوایی اقیانوس آرام رخ می‌دهد و بیست هزار کیلومتر با ما فاصله دارد.

وی افزود: گرم‌شدن دوره‌ای آب‌های استوایی اقیانوس آرام را «ال‌نینو» می‌نامند و آثار مستقیم این پدیده در کشورهای فیلیپین، استرالیا، اندونزی، چین، روسیه و آفریقای جنوبی مشاهده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: «ال‌نینو» باعث گرم‌شدن زمین نمی‌شود قبل از تغییر اقلیم نیز این پدیده وجود داشته است.‌

مرادپور، ادامه داد: وقتی دما در نقاط استوایی اقیانوس آرام افزایش می‌یابد «ال‌نینو» و زمانی که دمای سطح آب کاهش می‌یابد نیز پدیده دیگری به نام «لانینا» رخ می‌دهد.

احتمالاً امسال برف کمتر و باران بیشتری داشته باشیم

وی، افزود: وقتی «لانینا» رخ می‌دهد بارش‌ها در ایران به حد نرمال یا پایین‌تر از نرمال می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی لرستان در ادامه، تصریح کرد: امسال وارد فاز «ال‌نینو» می‌شویم؛ بنابراین انتظار داریم بارش‌ها در کشور و استان لرستان نرمال یا بیشتر از حد نرمال باشد.

مرادپور با بیان اینکه پیش‌بینی مقادیر بارش فقط بر اساس «ال‌نینو» نیست و عوامل دیگری نیز در این حوزه تأثیرگذار هستند، گفت: «ال‌نینو» می‌تواند یکی از فاکتورها برای پیش‌بینی هوا در طول چند ماه باشد؛ اما قطعاً تنها فاکتور پیش‌بینی نیست.

وی ادامه داد: بیشترین تأثیر «ال‌نینو» بر مجاورت مناطق رخداد این پدیده هست و تأثیر بسیار کمی بر ایران دارد.‌

مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: امسال به‌خاطر افزایش دمایی که در نیمه مهرماه و آبان‌ماه داریم احتمال زیاد برف کمتری خواهیم داشت و بیشتر بارش‌ها به شکل مایع خواهد بود و ممکن است باعث سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر شود.

مرادپور، تأکید کرد: انتظار می‌رود مجموعه مدیریت بحران استان تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی را مدنظر قرار دهند.

دستگاه‌ها خود را برای مواجهه با بارش‌ها آماده کنند

فرهاد زی ویار استاندار لرستان نیز پیش‌ازاین در جلسه ستاد پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران لرستان، اظهار داشت: طبق گزارش‌ها دستگاه‌های ذی‌ربط احتمال بارش نزولات آسمانی از نیمه دوم پاییز جاری در حد بالاتر از نرمال بسیار زیاد است و مسئولان دستگاه‌ها باید آمادگی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: برای آمادگی کامل مقابله با بحران‌های احتمالی دستگاه‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

استاندار لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به وضعیت جغرافیایی استان ممکن است بحران تنها در بخش‌هایی از استان رخ دهد که در این صورت باید تمامی امکانات استان در آن بخش‌ها مستقر شوند.