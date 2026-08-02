به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه سیسیپور ظهر یکشنبه در خصوص پدیده اقلیمی النینو، اظهار کرد: النینو پدیدهای شناخته شده است که بر اساس نقشههای هواشناسی و تجربه سالهای گذشته وقوع آن برای استان هرمزگان خبرهای امیدوارکنندهای به همراه دارد.
وی افزود: هر زمان پدیده النینو رخ میدهد، در ایران به ویژه مناطق جنوبی کشور معمولاً شاهد آغاز به موقع بارشهای پاییزه هستیم.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان با بیان اینکه النینو ناشی از تغییر دمای آب اقیانوس آرام است، تصریح کرد: این تغییرات اکنون آغاز شده اما اثرات اصلی آن طی ماههای آینده نمایان خواهد شد.
سیسیپور ادامه داد: امیدواریم با ورود به فصل پاییز به ویژه از نخستین ماه این فصل بارشهای مناسبی در مناطق غربی و دیگر نقاط استان رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تعداد سامانههای بارشی علاوه بر تأثیر بر میزان بارندگی، بر وضعیت دریا و محیط زیست نیز اثرگذار خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان، گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی اوج تأثیر سامانههای ناشی از النینو در آبانماه سال جاری خواهد بود.
سیسیپور با تأکید بر لزوم آمادگی برای این شرایط، اظهار کرد: امیدواریم بارشهای پیش رو بدون خسارت باشد، اما باید توجه داشت که بارشهای ناشی از این پدیده معمولاً ماهیتی سیلابی دارند.
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