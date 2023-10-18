علیرضا ورناصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: راه جلوگیری از رانت و فساد در مبادلات کالایی کشور، عرضه محصولات در بورس کالاست چون از این طریق کالاها در یک مکانیزم کاملاً شفاف، روشن و قابل حسابرسی عرضه و معامله می‌شوند.

نماینده مردم مسجد سلیمان اظهار داشت: در سال‌های گذشته دلالان این حوزه با استفاده از روش‌های غیرشفاف و رانتی سودهای کلانی به جیب زدند، اما با عرضه این کالاها در بورس کالا شاهد ساماندهی قیمت‌های این محصولات بودیم و امروز طرح خروج سیمان و فولاد از بورس کالا دلیل منطقی ندارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: نقش سیمان و فولاد در قیمت تمام شده مسکن تعیین کننده نیست ضمن آنکه این محصولات در شفافیت کامل در بورس کالا معامله می‌شود؛ بنابراین کسانی که به دنبال تسهیل در ساخت مسکن هستند در حوزه خدمات، عوارض ناشی از ساخت مسکن، انشعابات و قیمت زمین هدف گذاری کنند.

ورناصری افزود: برای ساخت مسکن باید تصمیمات منطقی و واقعی اتخاذ شود چون در این حوزه دچار ناترازی هستیم و تصمیمات غیرکارشناسی می‌تواند آسیب جدی به این حوزه وارد کند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: بهترین راه برای عرضه فولاد و سیمان، بورس کالاست و تجربه نشان داده که سازوکار بورس شیوه موفقی برای ساماندهی این بازار بوده است.