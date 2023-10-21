جنجال بر سر احیای قانون بی طرفی اینترنت در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این تصمیم نقطه عطفی در کارزار ادامه دار میان قانونمندسازی اینترنت است که مانند شمشیری دو لبه به تشویق و انتقاد در صنعت ارتباطات و فناوری شده است.

جسیکا روزن ورسل مدیر FVV این پیشنهاد را با هدف احیای قوانین اینترنت باز ارائه کرده که در سال ۲۰۱۵ میلادی وضع شده بودند.

براساس قوانین مذکور تهیه کنندگان سرویس های اینترنتی اجازه نداشتند ترافیک را مسدود یا محدود کنند و از سوی دیگر دسترسی مساوی و بدون محدودیت به محتوای اینترنتی را تضمین می کرد. اقدام کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در واکنش به نگرانی هایی درباره آن است که تهیه کنندگان سرویس پهنای باند ممکن است براساس قراردادهای مالی، برخی محتوای خاص را بر دیگری ارجحیت دهند و به این ترتیب یک اینترنت طبقاتی ایجاد کنند.

حامیان قوانین بی طرفی شبکه معتقدند پهنای باند سریع و معتبر یکی از ملزومات اجتماعی بنیادین است و حمایت دولت از خانواده ها و مشاغل را ضروری می کند. پیشنهاد روزن ورسل برای اجرای این اصول به وسیله قوانینی روشن و قابل اجرا است که دسترسی منصفانه به خدمات آنلاین را برای همه کاربران تضمین می کند.

با این وجود، منتقدان این طرح آن را گسترش بیش از حد قدرت سازمانی می دانند. برندون کار کمیسیونر ارشد FCC معتقد است بازار پهنای باند عملکرد خوبی دارد و به افزایش سرعت اینترنت، کاهش قیمت ها و افزایش رقابت در سال های اخیر اشاره می کند. او از این آژانس دولتی خواسته موضع خود را دوباره بررسی کند.

از سوی دیگر پیشنهاد کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در حالی اعلام شده که دولت جو بایدن احیای بی طرفی اینترنت را یکی از اولویت های خود اعلام کرده و از سیاست های دولت های پیشین دوری می کند.

بایدن در جولای ۲۰۲۱ میلادی با امضای یک دستور اجرایی FCC را تشویق کرد تا این قوانین را بازبینی و احیا کند.