به گزارش خبرنگار مهر، روح اله مهدی‌پور امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی شش‌ماهه نخست امسال، ۶۵.۵ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی در محورهای مواصلاتی این شهرستان اجرا شده است.

وی گفت: با تلاش ادارات ستادی و اداره شهرستان، ۱۱ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای فرعی و روستایی و ۶۵.۵ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی از راه‌های این شهرستان در محورهای «بوگلان»، «سوری لکی»، «قرعلیوند»، «زالیاب»، «رشیدآباد»، «ضرونی»، «کله کاوه راه»، «چهار قلعه» و «سرخ دم لکی» اجرایی شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کوهدشت، ادامه داد: خاک‌برداری و ترانشه برداری به میزان هشت هزار و ۷۰۰ مترمکعب، شانه سازی و اصلاح افتادگی شانه به طول ۴۱ کیلومتر، پاک‌سازی شانه و حاشیه راه‌ها به طول ۸۴ کیلومتر و ۷۳.۵ کیلومتر تسطیح و اصلاح شیب شیروانی را از اقدامات شاخص در حوزه راهداری است.

مهدی‌پور، تصریح کرد: چاله گیری با آسفالت به میزان ۱۴۰ تن، ساماندهی و نصب علائم به تعداد ۵۵۵ عدد، شست‌وشوی ۷۱۰ عدد علائم ایمنی، شناسایی ۲۰ مورد تخلفات حریم و صدور اخطار برای متخلفان و درنهایت قلع‌وقمع ۹ مورد در این مدت انجام شده است.

وی، پاک‌سازی قنو به طول ۲۷۱ کیلومتر، ۵.۴ کیلومتر ریزش برداری، نصب ۱۴ سرعت‌کاه، نصب سه هزار و ۴۰۰ عدد چشم‌گربه‌ای، نصب ۲۲۰ استوانه ایمنی، ساماندهی ۱۸ شاخه گاردریل راه‌های اصلی، ۱۸ کیلومتر بهسازی مسیر و بازگشایی، تنقیه ۱۹ دستگاه پل و تعمیرات ابنیه فنی به تعداد پنج دستگاه را به‌عنوان بخش دیگری از عملکرد در حوزه راهداری برشمرد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کوهدشت، بیان کرد: در این مدت دونقطه حادثه‌خیز شامل تقاطع «پریان» و «کشماهور» در محورهای اصلی کوهدشت - پل «کشکان» و «زانوگه» - «بابازید»، حذف و اصلاح شد.

مهدی‌پور، افزود: طی ۱۸ مرحله از شرکت‌های حمل‌ونقل کالا بازدید به‌عمل‌آمده و در کنترل دروازه‌ای به تعداد ۷۲۵ دستگاه ناوگان کالا، همچنین کنترل حمل مواد خطرناک به تعداد ۴۵۰ دستگاه ناوگان باری و کنترل دروازه‌ای محموله‌های ترافیکی به تعداد ۶ مرحله صورت‌گرفته است.

وی اضافه کرد: در حوزه مسافر، در این مدت ۲۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت روزانه برای جابه‌جایی زائرین اربعین به مرز مهران اعزام شدند، ۱۸ مرحله بازدید از شرکت‌های اتوبوس‌رانی و ۱۲ مرحله کنترل دروازه‌ای ناوگان انجام شده است.