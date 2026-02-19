دستگیری سارق محتویات خودروهای لوکس در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در سطح حوزه مهرشهر شناسایی و دستگیری سارق به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۲۲ مهرشهر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کرج افزود: مأموران با بررسی و بازبینی صحنه‌های سرقت، گشت‌های محسوس و نامحسوس در سطح محله‌های انجام سرقت را بیشتر کرده و با انجام اقدامات اطلاعاتی توانستند ضمن شناسایی سارق با هماهنگی مقام قضایی وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه از مخفیگاه متهم گفت: سارق در بازجویی‌های اولیه پلیس به ۱۸ فقره سرقت محتویات خودرو لوکس و گران‌قیمت اعتراف کرده است.

سرهنگ گودرزی بابیان اینکه تعدادی اموال مسروقه از متهم کشف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست، هشدارهای انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.