به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهار کرد: در ماههای اخیر بیش از ۱۰۵ مصوبه در حوزه صنعت استان به تصویب رسیده که حدود ۸۶ درصد آنها به مرحله اجرا و نتیجه رسیده و سایر موارد نیز در دست پیگیری است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در استان افزود: توزیع سرمایهگذاری در قزوین تقریباً متوازن بوده و در برخی شهرستانها از جمله آوج، روند رو به رشد و قابل توجهی در حوزه صنعت مشاهده میشود.
مقیمی با بیان اینکه استان قزوین هماکنون بیش از ۶۰۵ طرح صنعتی در دست اجرا دارد، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این طرحها در مراحل پایانی قرار دارند و انتظار میرود مدیر جدید صمت استان، تمرکز ویژهای بر تسریع در بهرهبرداری از این پروژهها داشته باشد، بدون آنکه سایر طرحهای در حال اجرا نادیده گرفته شوند.
معاون وزیر صمت یکی از مهمترین موانع پیشروی سرمایهگذاری را ناترازی انرژی دانست و گفت: خوشبختانه استان قزوین ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی دارد. با دستور وزیر صنعت، توسعه سرمایهگذاری در این بخش در اولویت قرار گرفته و تاکنون بیش از دو میلیارد دلار توافق در حوزه انرژی انجام شده که حدود ۸۰۰ میلیون دلار آن تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به سازوکار تأمین مالی پروژهها افزود: در طرحهای سازمان گسترش، عمده سرمایهگذاری از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی انجام میشود؛ بهطوریکه ۸۰ درصد منابع از صندوق و ۲۰ درصد از آورده متقاضیان تأمین خواهد شد. برای این طرحها، دوره تنفس ششماهه، زمان ساخت یکونیمساله و بازپرداخت پنجساله پیشبینی شده که در صورت تغییرات نرخ ارز، امکان افزایش دوره بازپرداخت تا ۱۲ سال نیز وجود دارد.
مقیمی با تأکید بر ضرورت تغییر نقش ادارهکل صمت استان قزوین خاطرنشان کرد: تمرکز مدیرکل جدید باید بر توسعه صنعتی باشد؛ به این معنا که صمت استان از یک نهاد صرفاً نظارتی و صادرکننده مجوز، به نهادی فعال در توسعه زنجیرههای ارزش صنعتی تبدیل شود.
وی افزود: در پایش دقیق زنجیرههای ارزش، لازم است برای هر رشته صنعتی مهم استان، مسئول مشخصی تعیین شود تا بهصورت ماهانه وضعیت نقدینگی، بازار، فناوری و تولید کل زنجیره را رصد کند. این نگاه زنجیرهای، مسیر دستیابی به اهداف صنعتی را هموارتر میکند.
معاون وزیر صمت با اشاره به مفهوم «صنعت بهرهور» گفت: رقابت صنعتی نباید صرفاً بر اساس تعداد کارخانهها سنجیده شود، بلکه باید بر واحدهایی تمرکز کنیم که رقابتپذیر، صادراتمحور و کممصرف از نظر انرژی هستند. ارتقای بهرهوری، تمرکز منابع و سرمایهگذاری در هوشمندسازی، کلید تحقق این هدف است.
مقیمی همچنین بر ضرورت بومیسازی فناوریها در بخش معدن تأکید کرد و گفت: ظرفیت بالایی برای بومیسازی الگوریتمهای هوشمند در بهرهبرداری معادن وجود دارد و استان قزوین میتواند بهعنوان پایلوت این تحول انتخاب شود؛ تحولی که ایمنی، بهرهبرداری بهینه و صیانت از سرمایهها را تضمین میکند.
وی با تأکید بر نقش شهرکهای صنعتی عنوان کرد: شهرکهای صنعتی نباید صرفاً محل استقرار واحدها باشند، بلکه باید به اکوسیستمهای یکپارچه تولید تبدیل شوند؛ فضاهایی که خدمات آزمایشگاهی، مهندسی و پشتیبانی صنعتی را بهصورت منسجم برای افزایش بهرهوری ارائه میدهند.
مقیمی در پایان با اشاره به اهمیت هماهنگی مدیریتی گفت: در علوم مدیریت، هماهنگی یک اصل بنیادین است. اگر تعامل مؤثر میان مدیران اجرایی، قضایی، نظارتی و ذینفعان بهدرستی شکل بگیرد، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود. همچنین از تشکلها و صنعتگران انتظار داریم مطالبهگری مسئلهمحور را جایگزین انتقادهای کلی کنند تا در همین نشستهای تخصصی، راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود.
