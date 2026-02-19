به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جلسه هیئت امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ریاست امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با حضور سایر اعضای هیئت امنا برگزار شد.

امیر سرلشکر «موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و طی سخنانی اظهار داشت: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یک ظرفیت ارزشمند است که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود؛ همان‌گونه که صداوسیما ظرفیت بزرگی است که تاکنون از آن بهره‌برداری شده است. اینکه این موزه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، نیازمند بررسی دقیق برای افزایش جذابیت و جذب مخاطبان بیشتر است.

رئیس هیئت امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از نخبگان و جوانان در فعالیت‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: ارزشمندترین ارزیابی‌ها با حضور جوانان صاحب‌نظر به دست می‌آید؛ لذا باید از ظرفیت جوانان استفاده کنیم تا بهتر مشخص شود چه جذابیت‌هایی می‌توان برای جذب مخاطب و افزایش تأثیرگذاری ایجاد کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را محیطی جذاب و برخوردار از برکت شهدا و دوران دفاع مقدس دانست و تاکید کرد که باید از ظرفیت‌های ارزشمند این موزه بهره گرفت.

سرلشکر موسوی در پایان از دست‌اندرکاران موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در مسیر تحقق مأموریت‌های تعریف‌ شده این موزه گام برمی‌دارند، قدردانی کرد.

در ادامه، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و دبیر هیئت امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای عضو هیئت امنای موزه از جمله سپهبد شهید باقری و سپهبد شهید سلامی و قدردانی از تمامی اعضای هیئت امناء طی سخنانی اظهار داشت: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تمام ۳۶۵ روز سال میزبان اقشار مختلف مردم بود و جمعیت قابل توجهی از نوجوانان و جوانان از آن بازدید کردند.

سردار کارگر گفت: برنامه «شب‌ خاطره» از توصیه‌ها و تأکیدات سپهبد شهید «محمد باقری» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح بود که تلاش کردیم به‌صورت مستمر برگزار شود. در این زمینه، برنامه‌های مشترکی با ارتش، سپاه، جهاد و مجموعه‌هایی همچون شهرداری تهران تدارک دیده شد که با استقبال خوبی مواجه شد و جمعیتی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر در هر برنامه حضور پیدا می‌کنند.

وی گزارشی از مصوبات تحقق‌یافته موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ارائه کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌های خوبی با مجموعه گردشگری شهرداری تهران برای بهره‌گیری از ظرفیت این موزه در قالب اردوهای محله‌محور و مسجدمحور صورت گرفته است تا نوجوانان و جوانان از این مجموعه بازدید کنند.

سردار کارگر همراهی شهرداری تهران در تشییع شهدای گمنام و شهدای اقتدار را شایسته تقدیر دانست و به تعامل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با نهادهای دولتی و نظامی اشاره کرد و افزود: مجموعه بنیاد در بهترین سطح تعامل با ارتش، سپاه، شهرداری، وزارت دفاع و سایر مجموعه‌ها قرار دارد. صداوسیما نیز همواره در کنار ما بوده و تعامل مطلوبی با رسانه ملی برقرار است که جای قدردانی دارد.

وی جنگ ۱۲ روزه را از محورهای اصلی برنامه‌های سال آینده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شمرد و تأکید کرد: این موضوع در اولویت برنامه‌های موزه قرار دارد و در هیئت‌مدیره نیز تصویب خواهد شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، از برگزاری ۲۰ جلسه هیئت‌مدیره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سال جاری خبر داد و افزود: در این مدت ۳۸ مصوبه به تصویب رسیده که ۳۴ مورد آن اجرایی شده و چهار مصوبه دیگر نیز در حال پیگیری است.

سرلشکر «سید یحیی صفوی» عضو هیئت امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نیز در این جلسه با تأکید بر نقش‌آفرینی این موزه در تحولات مختلف طی سخنانی اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد شهدای دوران دفاع مقدس میانگین سنی ۱۵ تا ۲۲ سال داشتند؛ لذا دارای ظرفیت زیادی برای جوانان و نوجوانان هستند که باید از آن بهره گرفت. در شهری مانند تهران با بیش از ۹ میلیون جمعیت و بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز و دانشجو، باید یکی از اهداف اصلی تربیتی جوانان را موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قرار دهیم و بر این اساس برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به اقبال جوانان به فضای مجازی، این فضا را ظرفیتی مهم برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت دانست و تأکید کرد: لازم است با بررسی‌های علمی مشخص کنیم با چه روش‌هایی می‌توان توجه نوجوانان و جوانان امروز را بیش از پیش به این مفاهیم جلب کرد.

عضو هیئت امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همچنین بر ضرورت توجه به تحولات اجتماعی تأکید کرد و گفت: موزه باید نسبت به مسائل اجتماعی برنامه‌ریزی و تدبیر داشته باشد تا بتواند در رویدادهای مختلف نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کند.

سردار رادان: نسل جوان پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است

سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور نیز در این جلسه، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حماسه ۲۲ دی، طی سخنانی اظهار داشت: ما در کشور از یک ثروت مردمی بزرگ برخورداریم که باید قدر آن را بدانیم. پیش از اغتشاشات اخیر، مراسم اعتکاف نمونه‌ای از این ظرفیت بود که ۸۴ درصد شرکت‌کنندگان آن نوجوانان ۱۴ تا ۲۰ ساله بودند. در حماسه ۲۲ دی نیز ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان را نوجوانان ۱۵ تا ۲۰ سال تشکیل می‌دادند و ۲۲ بهمن در امتداد همان حرکت بود.

وی با اشاره به اثرگذاری راهیان نور در جامعه تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در این حوزه اقدام بزرگی انجام داده است. در اردوهای راهیان نور نوجوانانی حضور دارند که حتی ممکن است ظاهر متفاوتی داشته باشند، اما من شخصاً شاهد اشک و تأثر آنان بوده‌ام. اگر بتوانیم حتی بر یک نفر تأثیر بگذاریم، موفق بوده‌ایم. با اطمینان می‌گویم نسل جوان پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است.

زاکانی: اقبال به دین و عمق مذهبی مردم بسیار بالاست

«علیرضا زاکانی» شهردار تهران نیز در ادامه در با بیان اینکه نسل جوان حزب‌اللهی امروز توانمندتر از نسل‌های گذشته است، اظهار داشت: اقبال به دین و عمق مذهبی مردم بسیار بالاست و همین مؤلفه‌ها موجب ناتوانی دشمن در تقابل با ایران می‌شود. به نظر من، دو شخصیت در تاریخ معاصر ایران مردم را به‌خوبی شناختند؛ نخست امام خمینی (ره) و سپس رهبر معظم انقلاب اسلامی. با وجود برخی آسیب‌های اجتماعی، عمق اعتقادی مردم نسبت به دین و کشور پابرجاست و نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی موجب گسست شود.

وی با اشاره به موفقیت طرح «آرمان» در شهرداری تهران گفت: این طرح با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به جایگاه مطلوبی رسید و ضروری است از مرحله تفاهم‌نامه به مرحله اجرای جدی برسد تا از ظرفیت آن برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت بهره‌برداری شود.

شهردار تهران افزود: جوانان این طرح اجرای سرود ۲۵ هزار نفری در حرم حضرت امام خمینی (ره) داشتند که حاصل سه سال فعالیت ۷ هزار مربی در ۷۰۰ مسجد و ۹۰۰ مدرسه است. این ظرفیت‌های مردمی که حامی انقلاب هستند، باید ارتباط مستمر با موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشته باشند و ما آمادگی کامل برای توسعه این همکاری را داریم.

جبلی: موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید فراتر از مکان فیزیکی خود عمل کند

«پیمان جبلی» رئیس رسانه ملی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با سازمان صدا و سیما به اثرگذاری برنامه‌های حوزه دفاع مقدس و مقاومت اشاره کرد و اظهار داشت: پس از اتفاقات سال ۱۴۰۱، شهیدان حاجی‌زاده و سلامی پیشنهاد دادند برخی نوجوانان حاضر در آن حوادث از دستاوردهای موشکی بازدید کنند که این بازدید تأثیر عمیقی بر آنان گذاشت. به نظر می‌رسد موزه باید فراتر از مکان فیزیکی خود عمل کند و به مدارس، مساجد و اردوها ورود یابد تا ارتباط گسترده‌تری با جامعه برقرار کند.

وی افزود: نوجوان امروز که در فضای مجازی رشد یافته و با شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کند، شاید با زبان سنتی ارتباط برقرار نکند، اما می‌تواند با مفاهیم دفاع مقدس ارتباط بگیرد؛ بنابراین لازم است برنامه‌های موزه تحرک بیشتری داشته و اجرایی‌تر دنبال شود.