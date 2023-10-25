حجت الاسلام حجازی امام جمعه جدید کوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی حجت الاسلام حاج علی اکبری، حجت الاسلام سید امین الله حجازی به عنوان امام جمعه شهرستان کوار منصوب شد.

حجت الاسلام حجازی پیش از این در کسوت امام جمعه شهرستان گچساران فعالیت داشته است.