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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

حجت الاسلام حجازی امام جمعه جدید کوار شد

حجت الاسلام حجازی امام جمعه جدید کوار شد

کوار-رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام حجازی را به سمت امام جمعه کوار منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی حجت الاسلام حاج علی اکبری، حجت الاسلام سید امین الله حجازی به عنوان امام جمعه شهرستان کوار منصوب شد.

حجت الاسلام حجازی پیش از این در کسوت امام جمعه شهرستان گچساران فعالیت داشته است.

کد مطلب 5914993

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