به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور؛ رییس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال محدودیت‌های تردد برای برگزاری مراسم اجتماع بزرگ حمایت از مردم ستم دیده و مظلوم غزه خبر داد.

رییس پلیس راهور پایتخت گفت: با توجه به اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از مردم مظلوم غزه، امروز مراسمی به همین عنوان از ساعت ۱۵ در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همین منظور محدودیت‌های تردد از خیابان فردوسی و میدان فردوسی به سمت غرب، خیابان جمهوری به سمت شمال، تقاطع توحید آزادی به سمت شرق و بلوار کشاورز به سمت جنوب اعمال خواهد شد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با توجه به برگزاری این مراسم لازم است شهروندان ترددهای خود را در این ساعات مدیریت کرده و از مسیرهای جایگزین مانند خیابان جمهوری به سمت شرق و خیابان فاطمی و بلوار کشاورز تردد کنند.