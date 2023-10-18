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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۳

سرهنگ موسوی پور اعلام کرد؛

اعلام محدودیت‌های ترافیکی اجتماع حمایت از مردم غزه

اعلام محدودیت‌های ترافیکی اجتماع حمایت از مردم غزه

رییس پلیس راهور پایتخت از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در راستای برپایی اجتماع بزرگ حمایت از مردم غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید ابوالفضل موسوی‌پور؛ رییس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال محدودیت‌های تردد برای برگزاری مراسم اجتماع بزرگ حمایت از مردم ستم دیده و مظلوم غزه خبر داد.

رییس پلیس راهور پایتخت گفت: با توجه به اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از مردم مظلوم غزه، امروز مراسمی به همین عنوان از ساعت ۱۵ در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همین منظور محدودیت‌های تردد از خیابان فردوسی و میدان فردوسی به سمت غرب، خیابان جمهوری به سمت شمال، تقاطع توحید آزادی به سمت شرق و بلوار کشاورز به سمت جنوب اعمال خواهد شد.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با توجه به برگزاری این مراسم لازم است شهروندان ترددهای خود را در این ساعات مدیریت کرده و از مسیرهای جایگزین مانند خیابان جمهوری به سمت شرق و خیابان فاطمی و بلوار کشاورز تردد کنند.

کد مطلب 5915039

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