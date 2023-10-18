به گزارش خبرنگار مهر، مصدق کشاورزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت آمار ثبت اشتغال استان در سامانه رصد اشتغال کشور، اظهار کرد: بر اساس تعهد اعلامی در سال جاری بایستی ۱۸ هزار و ۳۳۱ شغل در استان بوشهر توسط دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌های اعلامی و تعهد شده هر دستگاه تعهدی در سامانه مذکور به تفکیک دستگاه اجرایی و به تفکیک شهرستان انجام شده است از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون بالغ بر ۱۵ هزار شغل توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه رصد اشتغال استان به ثبت رسیده است که معادل ۸۲ درصد اشتغال تعهد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: به زودی دستگاه‌های موفق در ایجاد اشتغال و دستگاه‌های کم کار و بی تفاوت نسبت به موضوع اشتغال را به رسانه‌ها اعلام خواهیم کرد.

کشاورزی ادامه داد: از ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد شده در استان حدود ۶۰ درصد اشتغال ایجادی برای مردان و ۴۰ درصد اشتغال ایجادی برای بانوان استان بوده است.

دبیر کارگروه اشتغال استان بوشهر با تشریح آمار اشتغالزایی در بخش‌های اقتصادی استان گفت: ۵/۱۴ درصد از آمار اشتغالزایی استان در بخش صنعت، ۶۱ درصد در بخش خدمات و ۲۴ درصد نیز در بخش کشاورزی بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: ۷۶ درصد اشتغال ایجاد شده در منطقه شهری و ۲۳ درصد نیز در بخش روستایی است.

کشاورزی با بیان این مطلب که در صورتی که اشتغال ایجاد شده از محل اعتبارات پرداختی بند ب تبصره ۱۶ در سامانه رصد اشتغال به ثبت برسد میزان تحقق اشتغال استان فراتر از تعهد انجام شده و بالغ بر ۱۰۰ درصد خواهد بود.

دبیر کارگروه اشتغال استان بوشهر از پایش مستمر اشتغال ثبت شده توسط دستگاه‌های اجرایی طی سه فرایند خبر داد و افزود دو مرحله پایش در حال انجام است و مرحله پایانی بازدید میدانی نیز برنامه ریزی شده است.

دولت سیزدهم پیشتاز در حمایت از مشاغل خانگی

در یکسال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار مجوز مشاغل خانگی به صورت کاملاً الکترونیکی و برخط در استان بوشهر صادر شده است.

کشاورزی بیان داشت: توجه ویژه دولت سیزدهم و پیشتازی در حمایت از مشاغل خانگی در صدر قرار دارد تا کنون حمایت‌های صورت گرفته و تسهیلات اعطایی افزایش ۱۶ برابری نسبت به وضعیت مشابه دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر با توجه به اینکه رقم اشتغال ایجادی در کشورهای توسعه یافته در حوزه مشاغل خانگی ده برابر کشور ماست افزود در چند سال اخیر اقبالی خوبی نسبت به ورود به عرصه مشاغل خانگی در استان بوشهر صورت گرفته است که در ۲ سال اخیر این علاقه مندی و حضور چندین برابر است.

وی ادامه داد: با تشکیل تعاونیهای تأمین نیاز مشاغل خانگی و ایجاد بانک اطلاعات مشاغل خانگی و الزام دستگاه‌ها و نهادهای متولی به انجام تکالیف قانونی محوله در خصوص مشاغل خانگی سعی در توسعه این نوع اشتغال در استان داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در سال جاری و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های مختلف اشتغال‌زایی تزریق می‌شود که گامی در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی است.

کشاورزی اضافه کرد: برای امسال ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی تخصیص یافته است و امسال تنوع بانک‌های عامل بیشتر شده و به آن‌ها اعلام شده است.

وی تصریح کرد: هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۶ در سال گذشته تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت شد.