۸۱۵ تعاونی بانوان در مازندران تسهیلات گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران استان از پرداخت بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از مجموع یک هزار و شش طرح مشاغل خانگی معرفیشده، ۸۱۵ طرح متعلق به بانوان بود که نشاندهنده نقش پررنگ زنان در رشد اقتصادی استان است.
باقری در گزارشی از عملکرد حوزه اشتغال استان در سال گذشته اظهار داشت: در راستای حمایت از مشاغل خانگی و توسعه اقتصاد خانوارها، بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد که سهم بالای زنان در این حوزه، خود گواهی است بر نقش کلیدی آنان در اشتغالزایی و تقویت بنیه اقتصادی استان.
وی در ادامه به عملکرد سامانه جستوجوی شغل استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر در این سامانه ثبتنام کردند که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۸۹۲ نفر بانوان بودندو این افزایش ثبتنامها، نشاندهنده تمایل بالا و روند صعودی مشارکت زنان در بازار کار است.
باقری همچنین به موفقیتهای سامانه رصد اشتغال استان اشاره کرد و افزود: استان مازندران در سال ۱۴۰۳ متعهد به ایجاد ۴۴ هزار و ۴۰۵ شغل جدید بود که با تلاش دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، ۴۹ هزار و ۲۹۲ شغل جدید در سامانه ثبت شد که تحقق ۱۱۱ درصدی تعهدات اشتغال استان را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۹ هزار و ۱۹۷ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد اشتغال به ثبت رسیده است که امید به کاهش نرخ بیکاری و رشد پایدار اقتصادی در استان را افزایش میدهد.
