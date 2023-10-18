تجمع دانش آموزان کرمانی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان رضا رضایی در حاشیه تجمع دانش آموزان مدرسه آیت الله صالحی کرمان گفت: جنایت فجیع نیروهای اسرائیلی در بمباران بیمارستان معمدانی در شهر غزه که به شهادت صدها غیرنظامی از جمله شمار زیادی کودک و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد، را شدیداً محکوم می‌کنیم.

وی افزود: این جنایت که نشانه درنده خویی و استیصال این رژیم کودک کش و بیمار کش است در حالی رخ داده است که مجامع بین المللی نظاره گر آن بوده‌اند و بخاطر حمایت‌های مستکبرین عالم، بویژه آمریکای جنایتکار، حتی حاضر به محکوم نمودن جنایات جنگی رژیم منحوس صهیونیستی نشده‌اند.

رضایی بیان کرد: خون به ناحق ریخته شده مردم، بویژه کودکان و بیماران مظلوم و بی پناه غزه به روند اضمحلال اسرائیل غاصب، سرعت بیشتری می‌دهد و این غده سرطانی را از صحنه کره زمین محو و نابود می‌کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: تجمع دانش آموزان کرمانی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین که سال‌ها در رنج و سختی هستند در تمامی مدارس استان برگزار می‌شود.

رضا رضایی با بیان اینکه زنان و کودکان فلسطینی برای درمان به بیمارستان مکانی امن پناه می‌برند امام رژیم کودک کش اسرائیلی بیمارستان را هم بمباران می‌کند افزود: این نشان از خفت و خواری و پوشالی بودن رژیم منفور صهیونیستی است.