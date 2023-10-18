بهمن دیزل اولین خودروساز با ۳ سال گارانتی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، طبق قانون، شرکت‌های خودروساز باید خدمات گارانتی خودرو را تا ۲ سال (۲۰۰ هزار کیلومتر) اختصاص دهند؛ اکنون شرکت بهمن دیزل مدت گارانتی محصولات تجاری اعم از فورس و امپاور را به ۳ سال (۲۵۰ هزار کیلومتر) افزایش داده است.

گفتنی است؛ گارانتی تضمین شرکت سازنده برای رفع ایرادات فنی ناشی از اشکالات تولیدی یا مواد اولیه قطعات و مجموعه‌ها برای مدت معین و کارکرد محدود به صورت رایگان می‌باشد.

گارانتی خودرو شرایطی دارد که مشتریان باید به آن توجه داشته باشند.



نگه داشتن دفترچه گارانتی توسط نمایندگی تخلف محسوب می‌گردد و فقط دفترچه تا زمانیکه خودرو در نمایندگی جهت تعمیرات متوقف است می‌تواند در اختیار نمایندگی قرار گیرد.

جهت پایین آوردن هزینه‌های تعمیرات و جلوگیری از سودجویی تعمیرگاه‌های غیر مجاز خواهشمند است بعد از پایان دوره گارانتی (۲۵۰.۰۰۰) کیلومتر نیز به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش این شرکت در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

انجام سرویس‌ها فقط در محل نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش یا تعمیرگاه مرکزی شرکت بهمن دیزل قابل پذیرش است.

در صورتی که قطعات اصلی خودرو که توسط کارخانه روی آن نصب یا مونتاژ گردیده اند با قطعات غیر استاندارد تعویض شوند باعث خارج شدن خودرو و یا قسمت‌های مرتبط از گارانتی خواهد شد.

عدم مراجعه در زمان و کیلومتر مذکور در خارج از محل نمایندگی‌های مجاز خدمات خدمات پس از فروش شرکت موجب ابطال گارانتی خودرو می‌گردد.

این دفترچه به منزله شناسنامه خودرو بوده و راننده موظف است هنگام مراجعه به نمایندگی این دفترچه را به همراه داشته باشد و دفتر چه المثنی صادر نخواهد شد.

موارد مصرفی شامل روغن‌ها، سوخت، مایع خنک کننده، مایع شیشه شور، فیلتر، لامپ و فیوزها مشمول گارانتی نیست، هم چنین قطعات استهلاکی مانند لنت ترمز، صفحه کلاچ، تیغه برف پاکن، تسمه، رینگ چرخ در صورت داشتن ایراد تولید مشمول گارانتی است.