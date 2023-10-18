خیرش مردم استان قزوین در حمایت از ملت مظلوم فلسطین

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مردم قزوین که از نخستین روزهای نبرد غزه از حجم جنایت رژیم اشغالگر در حق مردم مظلوم فلسطین و غزه به خشم آمده بودند بارها و به شکل‌های متفاوتی این خشم و اعتراض خود را اعلام کردند.

جمعه گذشته مردم شهرهای قزوین با حضور در راهپیمایی پیش از اقامه نماز جمعه فریاد «مرگ بر اسرائیل» سرداده و خواستار حمایت جامعه جهانی از ملت مظلوم فلسطین شده بودند.

اما این پایان خشم مردم قزوین نبود بلکه با جنایت تلخ شب گذشته اسرائیل در بیمارستان غزه این خشم به اوج خودش رسید تا جایی که جمعی از مردم قزوین به صورت خودجوش و در ساعت ۱:۲۰ دقیقه بامداد با حضور در تقاطع فلسطین فریاد خشم خود را بر سر آمریکا و اسرائیل سر دادند.

این حضور مردم با همراهی مسئولین استان قزوین همراه بود. اعلایی استاندار قزوین، رجحانی معاون عمرانی، حجت الاسلام پورآرین مدیرکل تبلیغات اسلامی، فتوحی مدیرکل دفتر سیاسی، امور انتخابات و تقسیمات کشوری و جمع دیگری از مدیران نیز در کنار مردم در این تجمع خودجوش حضور داشتند.

تجمع دانش آموزان قزوینی در محکومیت وحشیگری اسرائیل

صبح امروز چهارشنبه نیز جمعی از دانش آموزان قزوینی به صورت خودجوش با برپایی تجمعی جنایت رژیم غاصب در حق مردم مظلوم فلسطین و غزه را محکوم کردند.

جمعی از دانش آموزان مدارس قزوین با حضور در شهرک کوثر قزوین فریادهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» سر داده و خواستار محاکمه سران اسرائیل شدند.

از سوی دیگر شهرهای قزوین نیز آماده برپایی تجمعات گسترده‌ای بر علیه جنایت اسرائیل در غزه می‌شود.

تجمع مردم قزوین در محکومیت جنایت اسرائیل

در قزوین، مردم این شهر از ساعت ۱۶ با حضور در میدان آزادی (سبزه میدان) خشم و انزجار خود را از جنایت اسرائیل و همچنین سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایت اعلام خواهند کرد.

در شهر الوند نیز مردم این شهر ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در میدان لاله این شهر تجمع خواهند کرد تا نفرت خود را از جنایت رژیم غاصب اعلام کنند.

مردم بویین زهرا فریاد «مرگ بر اسرائیل» سر خواهند داد

در بویین زهرا نیز مردم دین مدار بویین زهرا همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع این شهر تجمع خواهند کرد و با فریادهای خود خواهان شکسته شدن سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت اسرائیل می‌شوند.

در تاکستان نیز مردم این شهر ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه تجمعی را در میدان ۱۵ خرداد این شهر برگزار خواهند کرد.

در شهر محمودآباد نیز مردم این شهر بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع این شهر حضور خواهند یافت تا علاوه بر عزاداری برای شهدای مظلوم غزه فریاد «مرگ بر اسرائیل» سر دهند.

مردم شهر دانسفهان نیز فردا پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح با حضور در مقابل شهرداری دانسفهان جنایت اسرائیل در غزه را محکوم خواهند کرد.

در دیگر مناطق استان قزوین نیز مردم در حال برنامه ریزی برای برپایی تجمع و اعلام خشم و انزجار خود در برابر رژیم غاصب هستند.

وحدت در کشورهای اسلامی و شکستن سکوت جامعه جهانی اصلی ترین مطالبه مردم در این تجمعات است و بدون شک با تحقق این دو مطالبه، اسرائیل به جنایت خود پایان خواهد داد.