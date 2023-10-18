به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان که برای بازدید از پاویون‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های جانبی رویداد جیتکس ۲۰۲۳ در دبی حضور دارد، در خصوص اثرات حضور شرکت‌های ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: جوانان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان‎ تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا بتوانند در عرصه بین‌المللی نیز حضور فعال و گسترده‌ای داشته باشند.

وی افزود: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به توسعه بازار محصولات این شرکت‌ها، تلاش می‌کنیم زمینه حضور این شرکت‌ها در عرصه بین‌المللی از جمله حضور در نمایشگاه‌های معتبر جهانی مانند جیتکس را فراهم کنیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های جهانی علاوه بر افزایش اعتماد به نفس آنها، زمینه معرفی و عرضه محصولات، دستاوردها و توانمندی‌های دانش‌بنیان‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی را فراهم می‌کند.

خیاطیان با بیان اینکه نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی که شرکت‌های متعددی از سراسر جهان در آن حضور دارند و محصولات خود را عرضه می‌کنند، فرصت مغتنمی برای یادگیری و آشنا شدن با آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای در حوزه‌های مختلف است که می‌تواند ایده‌های خوبی به دانش‌بنیان‌های ایرانی برای توسعه فعالیت‌هایشان ارائه کند، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی حامی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای ورود به عرصه‌های بین‌المللی است تا بتوانند محصولات و دستاوردهای خود را توسعه داده و برای کشور مفید واقع شوند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به تأسیس دفتر توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در خارج از کشور و حمایت‌های صندوق نوآوری در این زمینه گفت: بین‌المللی شدن کسب و کارهای دانش‌بنیان و حمایت از صادرات محصولات این شرکت‌ها فقط به تأسیس دفتر کار در خارج از کشور خلاصه نمی‌شود. در صندوق نوآوری وظیفه داریم از هر نوع فعالیت که منجر به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان شود، حمایت کنیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: ریشه تولید محصولات دانش‌بنیان باید در ایران باشد و اگر شرکتی بخواهد به صورت کامل در خارج از کشور فعالیت کند، مشمول حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی نخواهد شد، اما اگر قصد داشته باشد بخشی از تولید خود را حتی با تأسیس یک برند جدید در خارج از کشور تولید کند، حتما از این شرکت حمایت خواهیم کرد.

حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی

خیاطیان با اشاره به حمایت صندوق نوآوری از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: هزینه حضور در این نوع نمایشگاه‌های بین‌المللی بالا است و تأمین هزینه‌های آن برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که به نوعی نوپا هستند، دشوار است، لذا ما در صندوق نوآوری و شکوفایی و در راستای اهدافی که برای کمک به توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان داریم، کمک هزینه حضور شرکت‌های دانش‌بنیان را در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی متقبل می‌شویم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: دانش‌بنیان‌ها در قالب یک پاویون اختصاصی با پرچم ایران، در این نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند تا دستاوردها و توانمندی‌های ایران را به جهان نشان دهند. در کنار این موضوع، فرصت بازاریابی در عرصه بین‌المللی برای محصولات خود پیدا می‌کنند و می‌توانند با جدیدترین فناوری‌های روز دنیا در عرصه فعالیت خود آشنا شوند.

گفتنی است، پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه آینده شهرسازی (Future Urbanism) با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از ۲۴ تا ۲۸ مهر ماه برپا شده و میزبان ۱۶ شرکت دانش‌بنیان است. همچنین پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه استارت‌آپی نورث استار اکسپند (Expand North Star) میزبان ۲۰ شرکت دانش‌بنیان ایرانی است که به عرضه محصولات و نمایش توانمندی‌های فناورانه خود پرداخته‌اند.