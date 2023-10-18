عامل انتشار تصاویر خصوصی دختران بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: در مراجعه والدین دختر نوجوانی به پلیس فتا، عنوان کردند دختر آن‌ها پس از اغفال توسط فردی شرور و با استفاده از عکس‌های خصوصی که از او به دست آورده، اقدام به تهدید و انتشار آن تصاویر در سایت‌های مستهجن کرده که این موضوع ضمن هتک حیثیت خانواده و برهم زدن آرامش آنان، موجب افسردگی دخترشان شده است.

وی افزود: به دلیل احتمال وقوع قتل‌های ناموسی و درگیری دسته جمعی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا با انجام کارهای تخصصی و اطلاعاتی موفق به شناسایی فرد شرور شده و در یک عملیات پلیسی ضمن هماهنگی و دریافت نیابت از مقام قضائی، متهم در استان تهران دستگیر و در ادامه همراه تجهیزات کشف شده به پلیس فتا خوزستان دلالت شد.

سرهنگ حسینی ادامه داد: در بررسی تجهیزات و تلفن‌های همراه توقیفی از متهم توسط اداره ادله دیجیتال این پلیس، مشخص شد این مجرم، از طریق فضای مجازی بیش از ۱۰۰ نفر از دختران نوجوان را با وعده‌های اغوا کننده مانند ازدواج، اغفال کرده و پس از دریافت تصاویر شخصی، از قربانیان سوء‌استفاده می‌کرد.

رئیس پلیس فتای خوزستان با اشاره به معرفی متهم نیز پس از اقرار به جرایم خود به همراه پرونده تکمیلی به دادسرا، گفت: خانواده‌ها باید مراقب فعالیت کودکان و نوجوانان خود در فضای سایبری باشند و ضمن آموزش به نوجوانان، از آنان بخواهند که به هیچ وجه تصاویر خصوصی خود را در فضای مجازی برای افراد ناشناس ارسال نکنند و در صورت برخورد با هر گونه موارد مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس در ارتباط باشند.