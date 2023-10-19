بیانیه آیت الله رشاد در پی جنایت هولناک اسرائیلی ها در غزه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پی جنایت هولناک اسرائیلی‌ها به بیمارستان بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه تاکید کرده است که: «در این ایام و اوضاع وانفسای سیطره‌ی ظلم و ظلمت بر منطقه، بر هر مسلمانی که توان و امکان هرگونه امداد به ملت مظلوم فلسطین و انتقام از آمریکای جانی و اسرائیل جلاد را دارد، واجب است به دادخواهی و خونخواهی مظلومان بشتابد.»

متن بیانیه بشرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

وامحمّدا! واعلیّا! وااسلاما! وامظلوما!

رژیم جعلی جلاد جنایتکار صهیونیستی با فرماندهی مستقیم دولت‌مردان و افسران آمریکایی و با سلاحهای مرگبار اهدایی آمریکای غدار، در پی چندین روز نسل‌کشی بی امان در غزه و در پناه سکوت مرگبار نهادهای بین المللی و براثر بی‌عملی دولت‌های سرسپرده و عافیت‌طلب کشورهای اسلامی، بیمارستان المعمدانی غزه را با وحشیانه‌ترین وضعی بمباران و قریب هزار نفر کودک و زن و مرد بیمار و مجروح جنایت‌های این ایام را به خاک و خون کشید.

کجایند مردان غیرتمند مسلمان از امت رسول رحمت و قدرت (صلی الله علیه و آله و سلم) که پاسخ وحشیگری‌های این گرکهای درنده خوی صهیونی آمریکایی را با شجاعت و قوت بدهند؟ کجایند شیعیان «امیر غیرت» و «امام عدالت» و «خدای جهاد و حماسه» علی بن ابی طالب (روحی فداه) (که تعدی دشمن به زن یهودیه بی‌پناه را برنمی‌تافت)، انتقام این خیل عظیم بناحق کشته را از دژخیمان کودک کش اسرائیلی و امریکائی بگیرند؟ کجایند قوم عرب که در تاریخ بلند خود به غیرت و حمیت شهره‌اند که تقاص این همه جلادی و جنایت را از خصم پلشت و پست بازستانند؟

در این ایام و اوضاع وانفسای سیطره‌ی ظلم و ظلمت بر منطقه، بر هر مسلمانی که توان و امکان هرگونه امداد به ملت مظلوم فلسطین و انتقام از آمریکای جانی و اسرائیل جلاد را دارد، واجب است به دادخواهی و خونخواهی مظلومان بشتابد.

این کمترین طلبه‌ی کف حوزه‌ی علمیه‌ی عریق عاصمه، با دل خونین و چشم اشکبار، از مبادی و مقامات سیاسی و نظامی کشور، ملتمسانه تقاضا می‌کنم تصمیمی سریع، قاطع و مؤثر برای گرفتن انتقام از آمران و عاملان این سفاکی هولناک و پایان دادن به جنایت‌های آنان اتخاذ کنند. حوزه‌های علمیه مانند همیشه‌ی تاریخ، آماده‌اند در صف اول جهاد و شهادت قد برافرازند و برای رهایی مظلومان، شجاعانه و سخاوتمندانه جان ببازند.

حقیر کمین، به عنوان خادم خرد حوزه‌ی سترگ پایتخت و سروران همکار بنده و همه‌ی اساتید و طلاب فداکار حوزه‌های علمیه‌ی تهران، یکپارچه آماده اعزام به جبهه‌ی نبرد با آمریکاییان وحشی و صهیونیان سخت دل، به هر نحوی که مقامات مسئول صلاح و مناسب بدانند هستیم. وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ.

*عباس اسمعیلی