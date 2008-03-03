نابودی اسرائیل در گرو اتحاد مسلمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : بی شک قلب هر انسانی و به خصوص مسلمانان جهان از اقدامات وحشیانه و غیرانسانی مزدوران ارتش اسرائیل علیه زنان و کودکان و مردم بی دفاع فلسطین به دردآمده است.



این بیانیه می افزاید : رژیم غاصب اسرائیل که در نبردهای رو در رو و سنگر به سنگر همواره مغلوب دلاورمردان فلسطینی و لبنانی بوده می خواهد با این اقدامات کور برای خود وجهه ای جهانی پیدا کند. زهی خیال باطل، چرا که ماهیت این حکومت غاصب بر همگان روشن شده و عاقبت در آتش قهر مظلومان و آوارگان فلسطین گرفتار خواهد آمد.

در بخش دیگر این بیانیه با طرح این سئوال که کجایند وجدانهای بیدار، کجایند مسلمین جهان که به فریاد و دادخواهی انسانهای بی دفاع برسند آمده است : فقط اتحاد مسلمین و کشورهای اسلامی جهان می تواند این جرثومه فساد و غاصب را از روی زمین بردارد، رژیمی که سالهاست چنگال خود را همانند خفاشان شب پرست بر تن رنجور مظلومان فلسطین فرو کرده و لحظه به لحظه هم جراحات تن فلسطینیان بیشتر می شود.

در ادامه تاکید شده است : باید مسلمانان جهان به پا خیزند و نگذارند تا اسرائیل صهیونیست بر نسل کشی خود ادامه دهد.

در بخش پایانی این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فلسطین و بخصوص نوار غزه از مقام شامخ این شهیدان تجلیل به عمل آمده است.