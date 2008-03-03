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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۵

نیروی مقاومت بسیج:

نابودی اسرائیل در گرو اتحاد مسلمین است

نابودی اسرائیل در گرو اتحاد مسلمین است

نیروی مقاومت بسیج با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه خواستار اتحاد مسلمانان جهان علیه رژیم نامشروع اسرائیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : بی شک قلب هر انسانی و به خصوص مسلمانان جهان از اقدامات وحشیانه و غیرانسانی مزدوران ارتش اسرائیل علیه زنان و کودکان و مردم بی دفاع فلسطین به دردآمده است.

این بیانیه می افزاید : رژیم غاصب اسرائیل که در نبردهای رو در رو و سنگر به سنگر همواره مغلوب دلاورمردان فلسطینی و لبنانی بوده می خواهد با این اقدامات کور برای خود وجهه ای جهانی پیدا کند. زهی خیال باطل، چرا که ماهیت این حکومت غاصب بر همگان روشن شده و عاقبت در آتش قهر مظلومان و آوارگان فلسطین گرفتار خواهد آمد.

در بخش دیگر این بیانیه با طرح این سئوال که کجایند وجدانهای بیدار، کجایند مسلمین جهان که به فریاد و دادخواهی انسانهای بی دفاع برسند آمده است : فقط اتحاد مسلمین و کشورهای اسلامی جهان می تواند این جرثومه فساد و غاصب را از روی زمین بردارد، رژیمی که سالهاست چنگال خود را همانند خفاشان شب پرست بر تن رنجور مظلومان فلسطین فرو کرده و لحظه به لحظه هم جراحات تن فلسطینیان بیشتر می شود.

در ادامه تاکید شده است :  باید مسلمانان جهان به پا خیزند و نگذارند تا اسرائیل صهیونیست بر نسل کشی خود ادامه دهد.

در بخش پایانی این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فلسطین و بخصوص نوار غزه از مقام شامخ این شهیدان تجلیل به عمل آمده است.

 

کد مطلب 649169

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