سیدمحمد کاظمی طبا ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی مردم شاهین شهر برای حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز جنایت نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی جلوی چشم همه قرار دارد و همه دنیا آن را مشاهده می‌کنند.

وی افزود: رژیم خون آشام صهیونیست، بی‌رحمانه و با سنگدلی تمام در حال رقم زدن سوزناک‌ترین وقایع تاریخ بشریت هستند.

فرماندار شاهین شهر و میمه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین، با ارتکاب جنایت ددمنشانه و هولناکِ بمباران بیمارستان المعمدانیِ غزه و شهادت صدها مجروح و عوامل امدادی، یک بار دیگر خوی درندگی و سبعیت خود را به همه جهانیان نشان داد، اضافه کرد: این رژیم منحوس ثابت کرد که کوچک‌ترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ ندارد و این کشتارها و تخریب‌های سازمان یافته، نشانگر چهره واقعی و جنایتکارانه رژیمی است که جز زبان زور نمی‌فهمد.

وی تصریح کرد: بی شک خون شهدای مظلوم این حادثه، عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین را در ایستادگی برای آزادی سرزمین شأن از وجود اشغال گرا، جزم تر خواهد کرد و به کوری چشم دشمنان، آزادی قدس عزیز را به دنبال خواهد داشت.