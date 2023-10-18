اجتماع مردم تهران در انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع خودجوش مردم تهران در حمایت از آرمان‌های فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه در میدان انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

مردم با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «ای رهبر آزاده آماده ایم آماده» و «فلسطین حمایتت می کنیم» خواستار برخورد قاطع جبهه مقاومت با اسرائیلی‌ها شدند.

پلاکاردها با مضمون آزادی فلسطین و قدس شریف در کنار عکس‌هایی از سردار شهید سلیمانی در دستان مردم دیده می‌شود.

برخی از جوانان در این راهپیمایی با برگزاری آئین‌های عزاداری غم خود را در کشتار مسلمانان بی‌گناه فلسطین توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی نشان دادند.

برخی دیگر از جوانان که کفن پوش در این مراسم حاضر شده بودند، با شعار «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلم را بشکن» انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی نشان دادند.

آمادگی حضور در جهاد مقدس

تجمع کنندگان تهرانی در بیانیه‌ای تاکید کردند: ما داغدار، عزادار و خونخواه برادران و خواهران و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم و زخم این اقدام زشت و پلید وجودمان را لبریز خشم و کینه ساخته با دل‌های خونین و بغضی آکنده از خشم و انتقام اعلام می‌داریم.

مردم تهران، آمریکای جنایتکار را مسئول و عامل اصلی این نسل‌کشی و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی دانسته و از ملت‌های آزادیخواه خواستند با مطالبه جدی از دولت‌های خود سفرای آمریکا در کشور متبوع، احضار و اعتراض خود را به مشارکت دولت آمریکا در این کشتار وحشیانه زنان و کودکان اعلام کنند.

تجمع کنندگان تهرانی از تمامی ملت‌های جهان خواستند کالاهای این رژیم کودک‌کش و حامی آن شیطان بزرگ را تحریم و از حضور و شرکت در فعالیت‌های علمی و ورزشی اجتناب کنند.

مردم تهران همچنین آمادگی خود را جهت حضور در جهاد مقدس و مبارزه با اشغال‌گران صهیونیستی اعلام کردند و خواهان فراهم آمدن تمهیدات و زمینه‌های این اعزام تاریخی شدند.

رئیس جمهور: مردم دنیا آمریکا را شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی می‌دانند

در ادامه این مراسم نیز حجت الاسلام سید ابراهیم رئیس‌جمهور کشورمان با حضور در میان تجمع کنندگان گفت: مردم فلسطین با یک عملیات «طوفان الاقصی» شکست بزرگی به صهیونیست‌ها وارد کردند. غیر از گنبد آهنین و موساد، ۶ مؤسسه دیگر اطلاعاتی در این رژیم فعال هستند اما این عملیات شکستی اطلاعاتی، امنیتی و نظامی به این رژیم وارد کرد.

رژیم صهیونیستی که حریف نیروهای مقاومت نشده، حمله به کودکان و زنان را آغاز کرد. آنها فکر کردند با این حمله می‌توانند شکست خود را جبران کنند اما این شکست با جنایات جنگی جبران نخواهد شد. این شکست به هیچ عنوان ترمیم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه مدیریت صحنه در رژیم صهیونیستی را آمریکا بر عهده دارد گفت: حقیقت آن است که رژیم صهیونیستی با این شکستی که بر آن وارد شد، فروریخته اما آمریکایی‌ها به کمک آن آمدند. من به آمریکایی‌ها می‌گویم امروز شما در مقابل چشمان مردم منطقه دارید موشک‌ها را وارد فلسطین اشغالی می‌کنید، بمب‌هایی که سر مردم ریخته می‌شود برای شماست. مردم دنیا شما را شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی می‌دانند.

بنابراین گزارش، در پی اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در قتل عام بیماران بویژه کودکان و زنان بی پناه در بیمارستان المعمدانی غزه دولت جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

علاوه بر ایران، در دیگر کشورهای اسلامی نیز تجمع‌های عظیم مردمی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شده است.