به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دامپزشکی امروز خود را فقط مسئول سلامت مصرف‌کننده نمی‌داند، بلکه حافظ سرمایه تولیدکننده نیز است و کنترل بیماری در واحدهای تولیدی به معنای حفظ سرمایه، اشتغال و استمرار تولید است.

وی افزود: در کنار اجرای ضوابط و مقررات، سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است و در این زمینه هیچ مذاکره‌ای صورت نمی‌گیرد، اما تلاش می‌کنیم دانش و تجربه دامپزشکی را در کنار بهره‌برداران قرار دهیم تا تولید سالم‌تر، پایدارتر و کم‌ریسک‌تری داشته باشند.

بیش از ۳۳ هزار آزمایش برای تضمین سلامت مواد غذایی

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به نقش دامپزشکی در زنجیره «از مزرعه تا سفره» بیان کرد: پشت هر محصول پروتئینی که به دست مردم می‌رسد، چرخه‌ای پیچیده از تولید، توزیع، نظارت و کنترل وجود دارد و دامپزشکی وظیفه دارد نقاط خطر را در این زنجیره شناسایی و پیش از ایجاد بحران وارد عمل شود.

رهنما ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۳۳ هزار آزمایش شیمیایی و میکروبی در استان بوشهر انجام شده است که هدف اصلی آنها شناسایی و کنترل خطرات پیش از رسیدن به سفره مردم است.

وی ساماندهی کشتارگاه‌ها را از دیگر برنامه‌های مهم دامپزشکی استان دانست و گفت: هدف از ساماندهی کشتارگاه‌های سنتی صرفاً تعطیلی واحدها یا تغییر محل کشتار نیست، بلکه حرکت به سمت زنجیره‌ای استاندارد، بهداشتی، قابل نظارت و اقتصادی است.

دامپزشکی؛ زیرساخت توسعه صادرات و پایداری تولید

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر پیوند دامپزشکی با اقتصاد استان اظهار کرد: در حوزه‌هایی مانند میگو، مرغ و فرآورده‌های دامی، سلامت و استانداردهای بهداشتی بخش مهمی از زیرساخت تولید و صادرات محسوب می‌شود.

رهنما با اشاره به صنعت میگوی استان گفت: تولید میگوی بوشهر که از حدود ۴۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن کاهش یافته بود، با تلاش تولیدکنندگان و همراهی مجموعه‌های مرتبط در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰ هزار تن رسید و پیش‌بینی می‌شود تولید امسال نیز افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی افزود: بیماری اچ‌پی‌وی نشان داد مسائل پیچیده صنعت میگو با اقدامات منفرد حل نمی‌شود و همکاری تولیدکنندگان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، بخش خصوصی و دستگاه‌های تخصصی ضروری است.

رهنما همچنین با اشاره به تداوم فعالیت دامپزشکی در شرایط بحرانی گفت: حتی در بحران‌ها و جنگ‌های اخیر، نظارت بر مراکز عرضه، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل فرآورده‌های خام دامی، آزمایش‌ها و صادرات متوقف نشد، زیرا هیچ بحرانی نباید موجب توقف زنجیره تأمین غذای سالم شود.

وی نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی درباره فعالیت‌های دامپزشکی مهم دانست و تأکید کرد: بخش زیادی از اقدامات دامپزشکی دیده نمی‌شود و مردم هنگام خرید گوشت یا میگو، حجم نظارت، آزمایش و پایش انجام‌شده پیش از رسیدن محصول به سفره را مشاهده نمی‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف نهایی دامپزشکی افزایش صرف آمار بازدید و آزمایش نیست، بلکه کاهش بیماری، پایداری تولید، تأمین غذای سالم، حفظ سرمایه تولیدکننده و فراهم کردن امکان حضور مطمئن محصولات استان در بازارهای داخلی و خارجی است.