به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، هیئت‌های اعزامی مجمع شهرداران آسیایی و شهرداری تهران با حضور در رویدادهای شهری و بین‌المللی در دوشنبه و ایروان، درباره توسعه همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات مدیریت شهری و ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و حمل‌ونقل عمومی گفت‌وگو کردند.

در نخستین روز این رویداد، هیئت اعزامی مجمع شهرداران آسیایی به ریاست حمیدرضا غلامزاده، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی، با حضور در نمایشگاه، از بخش‌های مختلف بازدید و با مسئولان و نمایندگان کشورهای حاضر در این رویداد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این برنامه، مراسم اعلام دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی آسیا از سوی مجمع شهرداران آسیایی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف تقویت جایگاه فرهنگی و گردشگری این شهر و توسعه همکاری‌های میان‌شهری در قاره آسیا انجام گرفت.

هیئت مجمع همچنین با مقامات شهرداری دوشنبه، به‌ویژه معاون اول شهردار این شهر دیدار کرد و درباره توسعه همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات مدیریت شهری و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری به گفت‌وگو پرداخت.

حضور مجمع شهرداران آسیایی در این رویداد با هدف توسعه همکاری‌های میان‌شهری، معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرهای آسیایی و تقویت تعاملات میان مدیریت‌های شهری کشورهای عضو مجمع انجام شد.

از سوی دیگر، هیئتی از شهرداری تهران به دعوت شهرداری ایروان عازم ارمنستان شد و در جریان این سفر با معاون شهردار ایروان در امور بین‌الملل، رئیس شرکت متروی ایروان و معاون اول شهردار این شهر دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک میان دو پایتخت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین هیئت شهرداری تهران با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری میان مدیریت شهری تهران و شهرهای ارمنستان و زمینه‌های توسعه تعاملات شهری گفت‌وگو کرد.

در ادامه این سفر، هیئت شهرداری تهران با شهردار قاپان دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری و انتقال تجربیات در حوزه مدیریت شهری گفت‌وگو کرد. دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قاپان نیز از دیگر برنامه‌های این هیئت بود که طی آن ظرفیت‌های همکاری و تعاملات شهری و دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه همکاری‌های شهری، انتقال تجربیات در حوزه مدیریت شهری و حمل‌ونقل عمومی، تقویت تعاملات فرهنگی و گردشگری و بررسی ظرفیت‌های مشترک میان شهرهای منطقه، از محورهای اصلی این دیدارها و برنامه‌ها بود