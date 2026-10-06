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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

آمار سفرهای تابستانی ایرانیان منتشر شد؛ خراسان رضوی در صدر مقاصد

آمار سفرهای تابستانی ایرانیان منتشر شد؛ خراسان رضوی در صدر مقاصد

بررسی نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی نشان می‌دهد ۴۶ درصد خانوارهای کشور در تابستان ۱۴۰۴ سفر کرده‌اند و خراسان رضوی، مازندران و تهران در صدر مقاصد سفرهای بومی قرار داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آمارگیری از گردشگران ملی یکی از طرح‌های مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور، برای انجام بررسی‌های اقتصادی و کمک به تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان در حوزه گردشگری، توسط این مرکز اجرا می‌شود.

در این طرح، با مراجعه به خانوارهای نمونه، اطلاعاتی درباره ویژگی‌های سفر، از جمله تعداد سفر، نوع سفر (با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلی سفر، شیوه سفر، نوع اقامتگاه گردشگران، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده، تعداد شب‌های اقامت و هزینه‌های سفر جمع‌آوری می‌شود.

نتایج این طرح آماری در فصل تابستان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد:

- در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، حدود ۴۶ درصد خانوارهای کشور حداقل یک نفر از اعضای خانوارشان سفر داشته‌اند. در مقابل، حدود ۵۴ درصد خانوارها در این فصل هیچ سفری نداشته‌اند.

- کمی بیش از نیمی از سفرهای بومی در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، معادل ۵۴ درصد، با اقامت شبانه و ۴۶ درصد از سفرها بدون اقامت شبانه انجام شده است.

- ۱۰ استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس، گیلان، اصفهان، کرمانشاه، زنجان، آذربایجان غربی و همدان، مقصد بیشترین سفرهای بومی در فصل تابستان سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.

- ۱۰ استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس، گیلان، اصفهان، همدان، کرمانشاه، اردبیل و کردستان، مقصد بیشترین سفرهای بومی با اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.

- ۱۰ استان زنجان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اصفهان، مازندران، فارس، گیلان، چهارمحال و بختیاری، همدان و آذربایجان شرقی، مقصد بیشترین سفرهای بومی بدون اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۴۰۴ بوده‌اند.

- بیشترین سفرهای بومی با اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۴۰۴ با هدف دیدار دوستان و بستگان (۵۲ درصد)، گردش و تفریح (۲۵ درصد)، زیارت (۱۲ درصد) و درمان (۸ درصد) انجام شده است. سفر با این اهداف در مجموع حدود ۹۷ درصد از کل سفرهای بومی با اقامت شبانه را تشکیل داده است. حدود ۳ درصد از سفرها نیز با سایر اهداف، از جمله آموزش، خرید و کسب‌وکار انجام شده است.

- در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، ۲۸ درصد از سفرهای بومی بدون اقامت شبانه با هدف دیدار دوستان و بستگان، ۲۵ درصد با هدف گردش و تفریح، ۲۵ درصد با هدف درمان و ۱۴ درصد با هدف خرید انجام شده است. ۸ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه نیز با سایر اهداف، از جمله آموزش، زیارت و کسب‌وکار صورت گرفته است.

- اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای بومی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال ۱۴۰۴، خانه بستگان و آشنایان با ۶۰ درصد بوده است. پس از آن، ویلا و آپارتمان شخصی با ۱۶ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با ۱۱ درصد، اقامتگاه عمومی با ۷ درصد و سایر اقامتگاه‌ها با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

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کد مطلب 6969308
سمیه رسولی

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