شناسایی و تخریب مخازن و باراندازهای سوخت قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه تشدید نظارت ها با استقرار تیم های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاه ها و پمپ بنزین ها، تعدادی از مخازن و باراندازهای سوخت قاچاق با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان، دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و انتظامی در بندرعباس شناسایی و تخریب شد.

مجتبی قهرمانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: در جریان اجرای دستور تخریب این محل‌های دپو و باراندازهای غیر مجاز، هزاران لیتر سوخت قاچاق به همراه تعداد قابل توجهی مخزن و لوله انتقال کشف و ضبط شده است.

وی افزود: به منظور تسریع در روند خدمت رسانی به مردم و جلوگیری از ازدحام و تشکیل صف های طولانی انتظار در جایگاه های سوخت، تیم‌های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاه‌های استان هرمزگان مستقر شده‌اند و بر رعایت نوبت و قوانین و مقررات در فرآیند سوختگیری نظارت می‌کنند.

قهرمانی گفت: اعضای تیم های کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در جایگاه ها شامل نمایندگانی از دستگاه قضایی، پلیس، کارشناسان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اعضای تیم های مهندسی جایگاه ها و کارشناسان فناوری اطلاعات است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: پس از ثبت اطلاعات اشخاص و خودروهای دریافت کننده سوخت در سیستم، ضمن ارزیابی تعلق کارت سوخت به خودروی مذکور، مدارک فعالیت خودرو و تعداد دفعات سوختگیری های قبلی نیز با استفاده از کارت مورد نظر بررسی می شود.