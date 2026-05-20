به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار داشت: به منظور مقابله با اقدامات سودجویانه در زمینه عرضه خارج از شبکه بنزین یارانهای و رفع مشکل صفهای طولانی در جایگاه های عرضه سوخت استان، طرح ویژهای با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، دستگاه قضائی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح تا زمان عادی شدن شرایط سوختگیری در جایگاهها با جدیت ادامه خواهد داشت، افزود: در اجرای این طرح، تیم مشترک نظارتی متشکل از مأموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی، نماینده دستگاه قضائی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با حضور هدفمند در جایگاههای عرضه سوخت، موفق به شناسایی تعدادی از افراد متخلف شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه این افراد با سوءاستفاده از سهمیه بنزین دولتی، کارتهای آزاد جایگاهها و استفاده از کارتهای سوخت متعدد، اقدام به انباشت و فروش غیرقانونی سوخت در بازار سیاه به قیمتهای گزاف میکردند، خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروهای این متخلفان، مقادیری گالن حاوی بنزین قاچاق و کارتهای متعلق به خودروهای دیگر نیز کشف و ضبط شده است.
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه تمامی پروندههای تشکیلشده برای این افراد به دستگاه قضائی ارسال شده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت با اینگونه تخلفات برخورد خواهد کرد و هیچگونه مماشاتی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
وی در پایان با اشاره به تشدید نظارتها تا زمان عادیسازی شرایط جایگاههای عرضه سوخت در استان، از شهروندان خواست هرگونه مشاهده تخلف در زمینه توزیع و عرضه سوخت را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
