به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان بندرعباس، یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های قصاص کشور که مربوط به استان فارس بود، پس از حدود ۲۷ سال با تلاش‌های مستمر شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و اعلام گذشت بی‌قید و شرط اولیای دم با صلح و سازش مختومه شد و محکوم‌علیه از مجازات قصاص رهایی یافت.

این پرونده که سال‌ها در شمار قدیمی‌ترین پرونده‌های قصاص کشور قرار داشت، با درخواست خانواده زندانی برای انجام میانجی‌گری و ایجاد صلح به شورای حل اختلاف زندان بندرعباس ارجاع شد.

اعضای این شورا نیز با وجود خارج از حوزه قضایی استان هرمزگان بودن پرونده با احساس مسئولیت رویکردی انسان دوستانه و با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش پیگیری آن را در دستور کار قرار دادند.

در ادامه این روند صلح‌یار ویژه استان با همراهی مسئولان و از طریق برگزاری نشست‌های متعدد گفت‌وگو با طرفین و فراهم‌سازی بستر لازم برای تفاهم زمینه دستیابی به صلح را فراهم کرد.

سرانجام اولیای دم با بزرگواری و در اقدامی ارزشمند رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند و بدین ترتیب یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های قصاص کشور پس از نزدیک به سه دهه با صلح و سازش خاتمه یافت.

این اقدام جلوه‌ای از فرهنگ اصیل اسلامی ـ ایرانی عفو، گذشت و مدارا بود و بار دیگر نشان داد که گفت‌وگو، میانجی‌گری دلسوزانه و تلاش مستمر صلح‌یاران و اعضای شورای حل اختلاف حتی در پرونده‌هایی با قدمت چند دهه نیز می‌تواند زمینه‌ساز پایان اختلافات التیام آلام خانواده‌ها و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشد.