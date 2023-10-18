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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۳

در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید شد:

ضرورت تسریع در فروش بنگاه‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها

ضرورت تسریع در فروش بنگاه‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها

شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر ضرورت تسریع در فروش بنگاه‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز چهارشنبه با دستور بررسی آخرین وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز برگزار شد.

در این جلسه فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند تعیین تکلیف چند بانک و مؤسسه ناتراز ارائه و چگونگی برگزاری مجامع، تعیین تکلیف دارایی‌ها و شرایط فعلی این مؤسسات را تشریح کرد.

سران قوا در این جلسه نسبت به تسریع فروش بنگاه‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز تاکید کردند.

چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای راه‌آهن چابهار–زاهدان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5915623

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