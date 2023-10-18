فلسطین همچنان مساله اول جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی عصر چهارشنبه در جمع پرشور مردم ارومیه که در حمایت از مظلومان فلسطین و غزه به میدان انقلاب این شهر آمده بودند، با تسلیت شهادت صدها نفر از مردان، زنان و کودکان فلسطینی در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه گفت: این اقدام شنیع نشان داد که رژیم اشغالگر قدس، شرّ مطلق است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: رژیم صهیونیستی در قتل، غارت، تجاوز و تعدی به حقوق مردم ستمدیده فلسطین حدی برای خود قائل نیست و همین امر ددمنش بودن این رژیم را می‌رساند.

وی اضافه کرد: رژیم اشغالگر قدس با همراهی کشورهای استکباری ازجمله آمریکای جنایتکار، انگلیس، فرانسه و کشورهای دیگر با حیله، سعی در فریب دادن افکار عمومی دارد و جنایات زیادی را نیز با همین حربه انجام می‌دهد.

حجت الاسلام امامی اظهار کرد: در مقابل ظلم و ستم بی حد و حصری که رژیم صهیونیستی انجام داده، حماس و مبارزان فلسطینی در روزهای گذشته حماسه‌هایی خلق کردند که پوشالی بودن اشغالگران قدس را نشان داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: ما امروز در این مکان جمع شده ایم تا این حماسه بزرگ را ارج نهیم و از مردم مظلوم و ستمدیده غزه حمایت کنیم.

حجت الاسلام امامی با بیان اینکه نابودی رژیم صهیونیستی نزدیک است و این رژیم با اقدامات شنیع خود، زمان رسیدن به نابودی خود را نزدیک تر می‌کند، گفت: ما برای نابودی اسرائیل لحظه شماری می‌کنیم.