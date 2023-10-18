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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۸

مسئول مجمع رهروان امر به معروف استان بوشهر :

مراکز خرید گندم در استان بوشهر افزایش یابد

مراکز خرید گندم در استان بوشهر افزایش یابد

بوشهر- مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر گفت: مراکز خرید گندم در استان بوشهر افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خضر فقیه عصر چهارشنبه در نشست تعامل، تفاهم و هم اندیشی در جهت پیگیری مطالبات مردمی با اداره کل غله و خدمات بازرگانی این استان افزود: کم بودن انبارها و مراکز خرید گندم در استان بوشهر یکی از دلایل افزایش کرایه برای کشاورزان محسوب می‌شود و در همین راستا شایسته است اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر در جهت بهره‌مندی هرچه بهتر کشاورزان از انبارهای خرید گندم این مهم را در سطح استان افزایش دهد.

مسئول مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با اشاره به کیفیت نامطلوب نان بسیاری از نانوایی‌ها در استان بوشهر خاطرنشان کرد: شایسته است در راستای ارتقا کیفیت نان در استان بوشهر این اداره با هماهنگی با کارگروه‌های ذیربط بازرسی‌های خود را بر نانوایی‌ها افزایش دهد.

مراکز خرید گندم در استان بوشهر افزایش یابد

وی تقویت مرکز پژوهشی اداره غله استان بوشهر را مهم دانست و اذعان کرد: شایسته است این مرکز در جهت کیفیت بخشی هرچه بهتر مرکز پژوهشی خود را تقویت کند و آموزش نانواها را برای خدمات دهی بهتر در رأس کار خود قرار دهد.

وی در پایان ساخت انبارهای ذخیره گندم را در استان بوشهر بسیار ضروری تلقی کرد و افزود: ذخیره سازی یکی از وظایف اصلی اداره غله و خدمات بازرگانی به شمار می‌رود و در همین راستا شایسته است نسبت به افزایش انبارهای ذخیره سازی این اداره اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر نیز در این نشست گفت: افتتاح کارخانه قند، شکر، روغن و انبار ذخیره گندم در استان بوشهر برخی از مواردی است که این اداره در دستور کار خود قرار داده است.

کد مطلب 5915673

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