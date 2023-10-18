آتش سوزی شهرک صنعتی گلپایگان مهار شد

منصور شیشه فروش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی در شرکت تولید پلیمر در شهرک صنعتی گلپایگان اظهار داشت: این آتش سوزی مهار شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به جنس مواد پلیمری و اشتعال زا بودن این مواد به صورت لکهای شعلههایی در دو سوله آتش گرفته زبانه میکشد، ادامه داد: اما باید توجه داشت که دیگر خطری واحدهای کناری را تهدید نمیکند.
شیشه فروش با اشاره به حضور عوامل امدادی در محل حادثه تصریح کرد: پاکسازی کامل محل حادثه از مواد اشتعال زا ممکن است تا فردا ادامه داشته باشد.
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