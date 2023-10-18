فرصت بازی برای بازیکنان جوان تیم پرسپولیس مهیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار لوس وی را شامگاه چهارشنبه در نشست مطبوعاتی پیش از بازی با پیکان که در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود با بیان اینکه لیگ حرفه‌ای ایران لیگ سختی است، اظهار کرد: تیم پیکان را آنالیز کرده‌ایم و تیم قابل احترامی است.

وی با بیان اینکه خیلی مهم است که برای طی مسیر قهرمانی بتوانیم سه امتیاز بازی را کسب کنیم، افزود: باید با هوشیاری و تمرکز کامل در برابر پیکان بازی کنیم.

مربی تیم پرسپولیس با اشاره به اینکه تیم حریف را آنالیز کردیم و با برنامه‌ای که داریم باید حرکت کنیم، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در این شرایط حساس به موفقیت برسیم.

وی با اشاره به وضعیت مصدومیت پورعلی گنجی عنوان کرد: مرتضی پورعلی گنجی یکی از بازیکنان مهم ما بود که فردا نداریم ولی امیدواریم هرچه زودتر به بازی برگردد.

لوس وی را عنوان کرد: این اتفاق فرصت خوبی برای بازیکنان جوان‌تر و بازیکنانی است که کمتر فرصت بازی داشته‌اند و امیدواریم بتوانند خود را نشان دهند.

وی تصریح کرد: تیم‌های بزرگی مانند پرسپولیس باید برای مشکلات بزرگ راه حل داشته باشند و طبیعتاً کادر فنی نیز برای مشکلات پیش روی این تیم راه حل خواهند داشت.

مربی پرسپولیس در پایان با اشاره به وضعیت مصدومیت ترابی یادآور شد: ترابی شرایط مناسب برای بازی را دارد و احتمال اینکه فردا در بازی حضور داشته باشد وجود دارد.