۴۵ شهرک صنعتی در اصفهان خودروی آتش نشانی ندارد / وقوع ۲۳ حادثه

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۷۰ شهرک صنعتی در استان اصفهان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ مورد حادثه در این شهرک‌ها و واحدهای صنعتی اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران استانداری اصفهان دستورالعمل پیشگیری و کنترل حریق را به شهرک‌های صنعتی ابلاغ کرده است، ابراز داشت: در حال حاضر تنها ۲۵ شهرک صنعتی در اصفهان ماشین آتش نشانی دارد و ۴۵ شهرک صنعتی هنوز به این خودروها تجهیز نشده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تاکید مدیریت بحران استان اصفهان تکمیل تجهیزات آتش نشانی و ایمنی در شهرک‌های صنعتی است، تصریح کرد: این امر باید در شهرک‌های صنعتی دارای صنایعی که تولیدات اشتعال زا دارند باید بیشتر مورد توجه باشد.

لزوم تجهیز شهرک‌های صنعتی استان اصفهان به پد بالگرد

وی با اشاره به لزوم تجهیز شهرک‌های صنعتی استان اصفهان به پد بالگرد نیز گفت: باید همه شهرک‌های صنعتی به این پد تجهیز شوند.

شیشه فروش همچنین به لزوم تأمین هلی کوپتر برای امدادهوایی در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین ضروری است تا آموزش‌های آتش نشانان در شهرک‌های صنعتی به روز رسانی شود وبرای این امر دوره‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.