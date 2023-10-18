به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شامگاه امروز چهارشنبه در تجمع کارکنان شهرداری اهواز برای اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی اظهار کرد: ایران امروز را عزای عمومی اعلام کرده است و شما کارکنان شهرداری اهواز اینجا آمده‌اید تا به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) صاحب عزای اصلی این مصیبت، نایب بر حقشان مقام معظم رهبری، همه امت اسلامی مخصوصاً مردم مظلوم فلسطین و مردم مقاوم غزه عرض تسلیت داشته باشید.

وی افزود: شما آمده‌اید تا به آنها این پیام را بدهید که همه ملت ایران در کنار شما مردم مقاوم، دلیر و شهید پرور فلسطین هستند و شما تنها نیستید؛ ملت ایران از همان روزی که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی پیروز شد؛ آزادی فلسطین، کمک به فلسطین و آزادی قدس را در سرلوحه برنامه‌های انقلابی خود قرار داد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: امام امت که فریادگر و احیاگر اسلام ناب محمدی است و مرزهای جغرافیایی را مانع از انجام تکلیف الهی نمی‌داند صریحاً اعلام کرد که اسرائیل یک غده سرطانی است و باید از بیخ و بن کنده شود؛ امروز بعد از ۴۵ سال همه دنیا اعتراف دارند که حقیقتاً این رژیم صهیونیستی و اشغالگر غده سرطانی هستند.

آیت الله حیدری بیان کرد: جنایتی که رژیم غاصب صهیونیستی دیشب انجام دادند، بمب‌هایی که وحشیانه بر سر بیماران، مجروحان، کودکان و زنان بی‌پناه وارد کرده و این فاجعه را آفریدند در کجای تاریخ برای یک حیوان انسان نما به ثبت رسیده که همچون جنایتی انجام بدهد؟ همه دنیا انگشت حیرت را به دهن گرفته‌اند که این چه جنایتی است.

وی ادامه داد: جنایتکار این چنینی جز اینکه به عنوان غده سرطان توصیف شود چیز دیگری سزاوار او نیست؛ بنابراین نه تنها همه دنیای اسلام بلکه همه دنیای بشریت باید دست به دست همدیگر بدهند و یک اقدام اساسی و تاریخی انجام دهند که این غده سرطانی را از بیخ و بن بکنند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: امام امت پیشگویی‌های دیگری هم داشته‌اند که اکنون تحقق پیدا کردن آنها را می‌بینیم؛ در سال ۶۱ وقتی که رژیم اشغالگر، لبنان را اشغال کرد و بعضی از پاسداران ما راهی مبارزه با اسرائیل شدند امام امت فرمودند راه قدس از کربلا می‌گذرد و آن موقع راه صحیح را نشان دادند، ضمناً این را پیشگویی کردند که فقط به برکت کربلا و امام حسین می‌شود قدس را آزاد کرد.

آیت الله حیدری با بیان اینکه در اربعین امسال با چشم خودمان تحقق این وعده الهی امام امت را دیدیم تصریح کرد: ۱۰ روز مانده به اربعین همایشی در حرم امام حسین (ع) برپا شد که ۲۰۰ شخصیت برجسته جهانی از ۶۵ نقطه دنیا جمع شدند خیلی از آنها غیر مسلمان بودند و همه آنها بر اساس نام امام حسین (ع) و فلسطین تحت عنوان «ندای الاقصی» جمع شده بودند که حدود سه روز طول کشید؛ فلسطینی‌ها در کربلا برای خدمت کردن به امام حسین (ع) موکب برپا کرده بودند.

وی اضافه کرد: پسر نلسون ماندلا که مسیحی بود صریحاً گفت پدرم بر اساس مکتب حسینی در آفریقای جنوبی پیروز شد، نوه گاندی رهبر آزادی بخش هندوستان نیز صریحاً اعلام کرد پدربزرگم بر اساس مکتب انقلابی امام حسین (ع) هندوستان را از شر استعمار انگلیس آزاد کرد؛ اکنون همه دنیا فریاد می‌زنند که فقط در لوای امام حسین (ع) می‌توان بر علیه اشغالگران پیروز شد و خود فلسطینی‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: بنده که از طرف جمهوری اسلامی ایران آنجا توفیق حضور پیدا کردم در نطق افتتاحیه چند نکته را عرض کردم، از جمله این مطلب بود که در دو دهه اخیر دنیا شاهد دو پدیده مبارک است، یکی زیارت میلیونی اربعین امام حسین (ع) بود که سابقه نداشت ده‌ها میلیون آدم از سراسر دنیا برای زیارت امام حسین (ع) بیایند و فرهنگ رهایی بخش حسینی را به همه انسان‌های روی کره زمین مخابره کنند.

آیت الله حیدری ادامه داد: پدیده مبارک دیگر، پیروزی‌های چشمگیر محور مقاومت از پیروزی حزب الله لبنان گرفته تا جنگ ۳۳ روزه، چندین نوبت مقاومت غزه و بالاخره پیروزی محور مقاومت در مقابل دولت خرافی داعش که همه این‌ها در این دو دهه اخیر به نام سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی برپا شد.

وی افزود: این دو پدیده رابطه تنگاتنگی با هم دارند، راهپیمایی میلیونی حسینی است که زمینه ساز پیروزی‌ها بوده به دلیل اینکه سازندگان حماسه‌ها، بچه‌های زیارت هستند، اعم از ایرانی، لبنانی، عراقی، افغانستانی، پاکستانی و حتی خود فلسطینی که همه بچه‌های زیارت و معتقد به مکتب حسینی هستند.

آیت الله حیدری اضافه کرد: همه اینها به برکت امام حسین (ع) است، ما اثر این دلدادگی ملت فلسطین به امام حسین (ع) را دیدیم. یک ماه بیشتر از جریان اربعین حسینی نگذشت که مقاومت اسلامی فلسطین آن حمله برق آسا و غافلگیرانه را بر سر رژیم اشغالگر وارد کرد و بنا به تعبیر مقام معظم رهبری ترمیم پذیر نیست.

وی با بیان اینکه با این جنایت‌هایی که انجام داده‌اند قطعاً نمی‌توانند آثار آن پیروزی بزرگ را از بین ببرند، تصریح کرد: انگلیسی‌ها ۳۰ سال فلسطین را اشغال کرده بودند تا یهودی‌ها را از اروپا، آمریکا و دیگر جاها بیاورند و غاصبانه در فلسطین ساکن کنند، در سال ۱۹۴۸ دولت غیر مشروع اسرائیل تشکیل شد و ۷۵ سال از آن تاریخ می‌گذرد.اکنون سردمداران اسرائیلی‌ها اعلام می‌کنند که معلوم نیست ما هشتادمین سالگرد دولت اسرائیل را می‌بینیم یا نه و قطعاً به برکت امام حسین (ع) و روحیه انقلابی که در ملت‌های مسلمان و فلسطینی ایجاد شده نخواهند دید.