به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، استقرار نظام نوین درآمد و هزینه استانی را گامی در مسیر تقویت اختیارات استان‌ها، مدیریت نتیجه‌محور و تحقق حکمرانی محلی دانست.

وی اظهار کرد: برای نخستین‌بار در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع حکمرانی استانی به‌صورت ساختارمند مورد توجه قرار گرفته است و تجربه‌ها نشان می‌دهد واگذاری اختیارات و امکانات به استان‌ها می‌تواند روند حل مسائل منطقه‌ای را تسریع کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: نظام نوین درآمد و هزینه استانی با رویکرد مدیریت نتیجه‌محور، استان‌ها را متناسب با مسئولیت‌هایشان از برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج برخوردار می‌کند.

دهقانی‌زاده با اشاره به مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس این احکام، دستگاه‌ها مکلف‌اند ۷۵ درصد از اختیارات قابل واگذاری خود را شناسایی و در طول اجرای برنامه به استان‌ها تفویض کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه رقابت سازنده میان استان‌ها و توسعه متوازن را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مولدسازی دارایی‌های دولت را ابزاری برای تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی در شرایط محدودیت بودجه‌ای دانست و گفت: روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد در استان آغاز شده، اما برای سرعت بخشیدن به این فرایند باید اقدامات بیشتری انجام شود.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، فرایند واگذاری و فروش املاک مازاد با جدیت دنبال می‌شود تا منابع حاصل از آن به پیشرفت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمات‌رسانی به مردم اختصاص یابد.