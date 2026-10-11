بابایی: اشعار وحشی بافقی مسیری برای رسیدن به خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در آیین بزرگداشت کمال‌الدین محمد وحشی بافقی که با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و ادبی و علاقه‌مندان به شعر فارسی در کتابخانه مرکزی یزد برگزار شد، اظهار کرد: اشعار این شاعر وارسته ابزاری برای رسیدن به خداوند است و می‌تواند چراغ راه نسل‌های آینده باشد.

وی با بیان اینکه بزرگداشت وحشی بافقی نباید به برگزاری یک کنگره یا همایش محدود شود، افزود: مجموعه استان برگزاری کنگره‌ای در سطح ملی را در دستور کار قرار داده است.

استاندار یزد با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت و آثار وحشی بافقی به جامعه تصریح کرد: شناخت عمیق مردم از مفاخر و بزرگان، مسیری روشن برای تعالی معنوی و حرکت به سوی خداوند است.

بابایی با اشاره به جایگاه تجلیل از عالمان و فرهیختگان در آموزه‌های قرآنی گفت: معرفی و پاسداشت شخصیت‌های برجسته فرهنگی و ادبی، زمینه ماندگاری نام و آثار آنان را برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

وی با اشاره به گذشت پنج قرن از دوران زندگی وحشی بافقی و ماندگاری نام و آثار این شاعر اظهار کرد: این ماندگاری نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند او در فرهنگ و ادب ایران است.

استاندار یزد معرفی و الگوسازی از بزرگان و فرهیختگان را از وظایف مدیران و مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: استان با پیگیری معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، برگزاری همایش ملی بزرگداشت وحشی بافقی را پس از برگزاری کنگره استانی این شاعر در شهرستان بافق دنبال می‌کند.