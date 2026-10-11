به گزارش خبرنگار مهر، «دو بار پیروزی ایران بر غرب» عنوان مطلب مهمی است که با توجه به شرایط امروز جامعه، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری و مدرس حوزه علمیه قلم آنرا در فضای مجازی خود انتشار داده است، متن کامل مطلب این شرح است:

ایران در دوران باستان، غرب را شکست داد؛

و در یک تفسیر از سورۀ مبارکهٔ روم، ایران در یک جنگ‌ بزرگ آخرالزمانی هم مجدداً غرب و بنی‌امیه را شکست خواهد داد.

در یک تفسیر از سورۀ روم، ایرانیان دو بار تمدن غرب را شکست می‌دهند: یک بار قبل از اسلام (غُلِبَتِ الرُّومُ)، و یک بار بعد از اسلام (هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ).

دو قدرت بزرگ ایران و روم، بعد از ظهور اسلام تحت تأثیر دو جریان درونی دنیای اسلام قرار گرفتند: ایران، اسلام اهل‌بیتی را پذیرفت و روم تحت‌الشعاع فرهنگ انحرافی بنی‌امیه قرار گرفت.

به تعبیر دیگر ما یک روم قبل از اسلام داریم و یک روم بعد از اسلام؛ همچنین یک ایران قبل از اسلام داریم و یک ایران بعد از اسلام. ایران قبل از اسلام، ایرانی است که پیروزی آنها بر روم، موجب شادی مؤمنین نمی‌شود.

اما یک ایران بعد از اسلام داریم که وقتی پیروز می‌شود، مؤمنین خوشحال می‌شوند: «یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ».

«بِنَصْرِ اللَّهِ»؛ یعنی در آن روزی که این غلبۀ دوم واقع می‌شود، به نصرت خداست که مؤمنین پیروز می‌شوند.

در روایت آمده است که آیات ابتدایی سورۀ روم، نزاع ما اهل‌بیت(ع) با بنی‌امیه را مطرح می‌کند (فِینَا وَ فِی بَنِی أُمَیَّة).