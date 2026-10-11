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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

کارگر معدن طلای زرمهر بر اثر خفگی در مخزن آب آلوده جان باخت

کارگر معدن طلای زرمهر بر اثر خفگی در مخزن آب آلوده جان باخت

تربت حیدریه- مسئول روابط عمومی اورژانس دانشگاه تربت‌حیدریه گفت: کارگر معدن طلای زرمهر بر اثر سقوط به یک مخزن آب آلوده به مواد شیمیایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا صباغی اظهار کرد: یک کارگر معدن طلای زرمهر صبح یکشنبه بر اثر سقوط به یک مخزن آب آلوده به مواد شیمیایی در این واحد معدنی دچار خفگی شد و جان باخت.

مسئول روابط عمومی اورژانس دانشگاه تربت‌حیدریه بیان کرد: این حادثه حوالی ساعت ۶ و۳۰ دقیقه امروز به مرکز اورژانس شهرستان اعلام شد و تیم امدادی پایگاه اورژانس بایگ به محل معدن طلای زرمهر اعزام شد.

وی عنوان کرد: تا قبل از رسیدن گروه امدادی به محل حادثه؛ کارکنان این معدن کارگر سقوط کرده را از درون مخزن خارج کرده بودند و همکاران ما نسبت به بررسی وضعیت این فرد اقدام کردند اما متاسفانه وی که دچار خفگی شده بود و هیچ علائم حیاتی نداشت.

کد مطلب 6974362

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