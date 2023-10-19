هشدار نسبت به وقوع باران های سیل آسا در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی گفت: با نفوذ سامانه بارشی از اواخر امروز تا عصر فردا شاهد بارش باران گاهی بصورت رگبار باران، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، رانش زمین، ریزش سنگ، کاهش دید و اختلال در تردد محورهای کوهستانی و احتمال خسارت به سازه‌های موقتی و کم مقاوم از تبعات فعالیت این سامانه خواهد بود و دریا هم در این مدت مواج خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران ادامه داد: در این مدت شهروندان از تردد، اقامت و برپایی چادر در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها جداً خودداری کنند.

محمدی گفت: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی استان بویژه جاده‌های کوهستانی و در هنگام شب، ضمن رعایت نقاط ایمنی با کسب اطلاعات از مسیر (پلیس راهور و نیروی راهداری) و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

وی ادامه داد: کوهنوردان و طبیعت گردان از صعود به ارتفاعات و مناطق کوهستانی و تردد و برپایی چادر و اقامت در فضاهای باز جداً خودداری کنند.

محمدی افزود: دامداران دام‌های خود را به دور از حاشیه رودخانه‌ها، دهانه مسیل‌ها، نقاط مرتفع و فضای باز و در مناطق امن نگهداری کنند.