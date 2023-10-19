تردد در محورهای شمالی کشور روان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی کشور نشان می‌دهد که تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است.

همچنین آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها نشان می‌دهد که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه کرج – قزوین حدفاصل حصارک تا گلدشت و در محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس سنگین است.

آخرین وضعیت جوی بیانگر آن است که در برخی از محورهای استان‌های البرز، مازندران، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان دارای بارش باران است.

محور چالوس واقع در استان مازندران از ۲۳ مهر تا ۲۴ آبان ماه از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته (به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه) به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

ضمن اینکه محور چالوس دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.