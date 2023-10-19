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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

تردد در محورهای شمالی کشور روان است

تردد در محورهای شمالی کشور روان است

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: با توجه به آخرین وضعیت راه‌ها، تردد وسایل نقلیه در محورهای شمالی کشور روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی کشور نشان می‌دهد که تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) روان است.

همچنین آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها نشان می‌دهد که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه کرج – قزوین حدفاصل حصارک تا گلدشت و در محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس سنگین است.

آخرین وضعیت جوی بیانگر آن است که در برخی از محورهای استان‌های البرز، مازندران، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان دارای بارش باران است.

محور چالوس واقع در استان مازندران از ۲۳ مهر تا ۲۴ آبان ماه از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته (به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه) به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.

ضمن اینکه محور چالوس دارای بارش باران و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

کد مطلب 5916025
زهره آقاجانی

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