تردد در محورهای شمالی کشور روان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی کشور نشان می‌دهد که محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات، آزادراه قزوین- رشت دارای بارش باران و آزادراه تهران- شمال فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

همچنین ترافیک در آزادراه قزوین- کرج محدوده پل فردیس سنگین است.

آخرین وضعیت جوی بیانگر آن است که برخی از محورهای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و سمنان دارای بارش باران و برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان دارای وزش باد و گردوخاک است.

همچنین محور غیرشریانی محور چاهان- زرآباد دارای انسداد است.

برپایه این گزارش، محور چالوس واقع در استان مازندران از ۲۳ مهر تا ۲۴ آبان از ساعت ۶ تا ۱۶ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته (به غیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه) به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه انجام می‌شود.