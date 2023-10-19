به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، برنامه تلویزیونی «مداربسته» از تولیدات جدید شبکه دو سیما است که با اجرای حسین رفیعی و محمد شعبان‌پور از دوشنبه اول آبان روانه آنتن این شبکه می‌شود.

این برنامه یک مجله شبانگاهی است که هویت آن بر پایه دوربین مخفی و دوربین مداربسته است.

این برنامه در ۲ بخش استودیو و آیتم‌های مختلف شامل مبحث دوربین مخفی است که دارای ۲ بخش دوربین مخفی است و مجری و دستیار مجری هرکدام متناسب با موضوع مطرح شده در برنامه، یک دوربین مخفی ضبط کرده و داخل استودیو هم مهمانی مرتبط با موضوع برنامه دعوت می‌شود.

در بخش مهمان برنامه که داخل استودیو است، اگر موضوع و مهمان برنامه اجازه دهد در داخل استودیو یک سری شگفتانه برای مهمان برنامه در نظر گرفته می‌شود و اگر این امکان فراهم نشود با چالش‌های از پیش تعیین شده، گفتگویی ساختارمند با مهمان برنامه انجام می‌شود.

برنامه «مداربسته» کاری از گروه اجتماعی اقتصاد شبکه دو به تهیه‌کنندگی محسن فراهانی و مهدی مستوفی اردکانی، کارگردانی علی فراهانی صدر و سردبیری علی واسعی است. این برنامه در ۵۲ قسمت از دوشنبه اول آبان، دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.