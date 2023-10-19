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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

از شبکه دو پخش می‌شود؛

تماشای یک نکوداشت تلویزیونی برای داریوش مهرجویی

تماشای یک نکوداشت تلویزیونی برای داریوش مهرجویی

برنامه «خیلی دور خیلی نزدیک» در شصت و چهارمین برنامه خود، آیتمی به یاد کارگردان فقید، مرحوم داریوش مهرجویی پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، برنامه «خیلی دور خیلی نزدیک» در بخش قاب نابِ شصت و چهارمین برنامه خود که پنجشنبه ۲۷ مهر روانه آنتن می‌شود، آیتمی به یاد کارگردان فقید مرحوم داریوش مهرجویی پخش خواهد کرد.

از دیگر بخش‌های این برنامه می‌توان به پخش گزیده‌ای از «مسابقه حدس بزن» محصول ۱۳۷۶ و اجرای فریبا رمضان‌پور، پخش گزیده‌ای از «سریال این خانه دور است» محصول ۱۳۷۴، «کلیپ مقاومت» و موسیقی «زمین لاله‌گون شد» با صدای حسام‌الدین سراج اشاره کرد.

شصت و چهارمین قسمت برنامه «خیلی دور خیلی نزدیک» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا فتح‌آبادی، پنجشنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۳:۴۵ از شبکه دو پخش خواهد شد.

کد مطلب 5916053
علیرضا سعیدی

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