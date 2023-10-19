به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، برنامه «نَقل و نُقل» به میزبانی حامد عسکری یک دورهمی صمیمانه بین مجری برنامه و اهالی هنر است که با موضوعات «خبرنگاری بحران» و «سیدالکریم» میزبان هنرمندان عرصه هنر و فرهنگ خواهد بود.
حامد عسکری در پنجمین دورهمی این برنامه با موضوع «خبرنگاری بحران»، میزبان جمعی از خبرنگاران کشورمان به نامهای مرتضی درخشان (خبرنگار)، سعید فرجی (عکاس، خبرنگار و مستندساز)، حامد هادیان و علیرضا رفعتی (خبرنگار و نویسنده) خواهد بود. این برنامه پنجشنبه ۲۷ مهر پخش خواهد شد.
ششمین قسمت این دورهمی به مناسبت سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با موضوع «سیدالکریم» میزبان حجتالاسلام مصطفی کرمی (کارشناس مذهبی)، عبدالله آذری (کارآفرین هنری)، مجید مظفری (پهلوان) و دکتر محمدرضا بهزادی (تهرانشناس) خواهد بود. این برنامه جمعه ۲۸ مهر روانه آنتن میشود.
بخشی از برنامه «نَقل و نُقل» به خاطرهگویی اختصاص دارد که حامد عسکری به همراه مهمانان پیرامون موضوع برنامه، به بیان خاطرات خود میپردازند و این خاطرهگویی ارتباط مستقیم به موضوع برنامه دارد و بخش دیگر برنامه به آثار مهمانان حاضر در برنامه اختصاص دارد که با توجه به عرصهای که در آن به فعالیت مشغول هستند، به معرفی آثار خود و یا خواندن اشعارشان با توجه به موضوع برنامه میپردازند.
برنامه «نَقل و نُقل» کاری از گروه معارف اسلامی شبکه دو سیما به تهیهکنندگی محمدحسام مدنی، سردبیری و کارگردانی علیرضا کاردان امین و اجرای حامد عسکری است که از این هفته، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۳ مهمان خانه مخاطبان خواهد بود.
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