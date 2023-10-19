۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳

رئیس دادگستری آذربایجان غربی:

آذربایجان غربی ۳۸۰ نیروی قضایی کمبود دارد

ارومیه- رئیس دادگستری آذربایجان غربی از کمبود ۳۸۰ نیروی قضایی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین دوره کار آموزی قضائی در ارومیه اظهار کرد: در سنوات گذشته مجموعاً ۵۵ نیروی قضائی جذب شده است در حالی که نیازمند بیش از ۳۸۰ نفر هستیم و با حرکت انقلابی باید کمبود نیرو مرتفع شود.

وی ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها متأسفانه با مشکل جابجایی قضات و مشکل مسکن آنها نیز مواجه هستیم و برای رفع این موارد نیازمند عزم راسخ هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز در آئین گفت: مهمترین عامل برای کسی که در مسند قضاوت می‌نشیند تقوا، خدا ترسی و معنویت است و اگر کسی از معنویت و تقوا پس رفت کند به مرحله تباهی کشیده می‌شود و باید کنار برود.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی افزود: باید کسانی برای قضاوت انتخاب شوند که بر اشتباه خود سماجت نکنند و اگر کسی حق مظلوم را از ظالم بستاند در نزد خداوند منان ارج و قرب فروان دارد.

کد مطلب 5916341

