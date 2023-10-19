آذربایجان غربی ۳۸۰ نیروی قضایی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین دوره کار آموزی قضائی در ارومیه اظهار کرد: در سنوات گذشته مجموعاً ۵۵ نیروی قضائی جذب شده است در حالی که نیازمند بیش از ۳۸۰ نفر هستیم و با حرکت انقلابی باید کمبود نیرو مرتفع شود.

وی ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها متأسفانه با مشکل جابجایی قضات و مشکل مسکن آنها نیز مواجه هستیم و برای رفع این موارد نیازمند عزم راسخ هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز در آئین گفت: مهمترین عامل برای کسی که در مسند قضاوت می‌نشیند تقوا، خدا ترسی و معنویت است و اگر کسی از معنویت و تقوا پس رفت کند به مرحله تباهی کشیده می‌شود و باید کنار برود.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی افزود: باید کسانی برای قضاوت انتخاب شوند که بر اشتباه خود سماجت نکنند و اگر کسی حق مظلوم را از ظالم بستاند در نزد خداوند منان ارج و قرب فروان دارد.