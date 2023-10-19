به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری «آژانس فرانس پرس» درباره تحریم های اعمالی روز گذشته آمریکا علیه ایران در سخنانی اعلام کرد: ما همچنان به شدت با تحریم های یکجانبه غیرقانونی آمریکا مخالفیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این باره اضافه کرد: ما قاطعانه از حقوق و منافع قانونی شرکت ها و شهروندان چینی محافظت خواهیم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا دیروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را به بهانه‌ حمایت از برنامه دفاعی ایران در حوزه های موشک های بالستیک و پهپادی وضع کرد.

بر اساس اعلام وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیه‌ ای اعلام کردهبود: «اوفک» امروز ۱۱ شخص، ۸ نهاد و یک کشتی مستقر در ایران، هنگ کنگ، جمهوری خلق چین (PRC) و ونزوئلا را تحریم کرد؛ طرف هایی که به برنامه های موشکی و هواپیمای بدون سرنشین (UAV) ایران کمک می کردند. افراد منتخب امروز از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC)، وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح (MODAFL) یا توابع آنها در تولید و تکثیر موشک و پهپاد حمایت کرده‌ اند.

«برایان ای. نلسون» (Brian E. Nelson) معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره ادعا کرده بود: تصمیم بی پروا ایران برای ادامه تکثیر پهپادهای مخرب و سایر تسلیحات، درگیری های متعدد در مناطق مختلف جهان را طولانی می کند! آمریکا به اقدامات خود برای ایجاد اختلال در تکثیر پهپادها و سایر تسلیحات ایران برای بازیگران بی‌ ثبات‌ کننده ادامه خواهد داد و ما جامعه بین‌ المللی را نیز تشویق می‌ کنیم که اقدامات مشابهی انجام دهد!